© Flaviana OX

As gravações da série “O Boneco de Barro e o Rei”, de Nival Correia, foram concluídas, totalizando 26 episódios de 13 minutos cada. Durante dois meses, a equipe dividiu-se por cenários como o Jalapão, cachoeiras de Taquaruçu, lago de Palmas, chácaras da região e estúdios da capital. Primeira série de ficção do Tocantins, a produção passará agora pela fase de montagem, edição e finalização, com previsão de ir ao ar a partir de janeiro de 2018, em todo país, em mais de 200 canais pela EBC – Empresa Brasileira de Comunicação.

“O Boneco de Barro e o Rei”, que contou com uma equipe de mais de 40 pessoas na produção, trata-se de uma saga de interior, uma fábula social e contemporânea, contada com a riqueza do teatro mambembe, escrita a partir das memórias da infância do diretor com o cordel. Na saga, o artesão viúvo Mestre Toá molda um boneco com argila e lágrimas e foge de sua província. Nos primeiros raios do sol, o Boneco de Barro cria vida e sai numa jornada buscando algumas respostas – Por que não sou como as outras pessoas? Por que me tratam com tanta indiferença? O Boneco encontra, nas províncias do Reino, vários personagens que também precisam de respostas.

A série, que tem um enredo baseado no folclore e tradições brasileiras e é inspirado no romance “As Aventuras de Pinóquio” (1883), foi realizada através da Chamada Pública da Linha de Produção de Conteúdos destinados às TVs Públicas (Chamada Pública BRDE/FSA Prodav 08/2015), PRODAV 08/2015, operada por meio da parceria entre a Ancine – Agência Nacional de Cinema do Ministério da Cultura, Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura (SaV/MinC), e ainda com o apoio da Associação Brasileira de Televisão Universitária (ABTU), Associação Brasileira de Canais Comunitários (ABCCOM) e Associação Brasileira de Emissoras Públicas Educativas e Culturais (ABEPEC).