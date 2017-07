Em passagem pelo Brasil, o consagrado roteirista norte-americano James V. Hart, responsável por filmes como Hook – A Volta do Capitão-Gancho, dirigido por Steven Spielberg, e Drácula de Bram Stocker, dirigido por Francis Ford Coppola, estará na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), de São Paulo, para uma palestra, no próximo dia 10 de julho (segunda-feira), às 11h. O evento contará ainda com a participação do roteirista David França Mendes e mediação da atriz e também roteirista Silvia Lourenço.

Após participar da 5ª edição do FRAPA – Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, que ocorre entre 4 e 7 de julho, James V. Hart virá a São Paulo exclusivamente para conversar sobre sua carreira, o papel do roteirista no cinema norte-americano e seu trabalho de adaptação de obras literárias.

Além de Hook - A Volta do Capitão Gancho, baseado em uma ideia de seu filho Jake, então com apenas seis anos, e Drácula de Bram Stocker, também escreveu Os Muppets na Ilha do Tesouro, Contato, Vivendo na Eternidade, Frankenstein de Mary Shelley, Lara Croft: Tomb Raider, O Som do Coração, Reino Escondido, a série Crossbones, entre outros.

Em 2015, no Festival de Cinema de Austin, Hart lançou o Hart Chart (https://hartchart.com/), um software para análise de roteiros que ajuda a visualizar as emoções dos personagens em suas jornadas. É um dos fundadores do Peter Pan Children’s Fund, organização filantrópica que apoia hospitais infantis e participa do conselho do Writers Guild Initiative.

O evento é uma realização da FAAP, do Cinema do Brasil (programa de exportação e promoção do cinema brasileiro no exterior), do FRAPA e da ABRA (Associação Brasileira de Roteiristas).

As inscrições para o evento – gratuito e aberto ao público – devem ser feitas com antecedência pelo link http://bit.ly/FAAP-ROTEIRISTA-JAMES. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3662-7449.