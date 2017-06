“Sepultura Endurance”, documentário que conta a jornada da banda de heavy metal Sepultura ao longo de seus 30 anos de história, foi o filme de abertura do festival In-Edit Brasil, e entra em cartaz no circuito comercial no dia 15 de junho. O longa-metragem é uma realização da Interface Filmes, com produção de Luciana Ferraz e distribuição da O2 Play.

Durante 6 anos, o diretor Otavio Juliano, do premiado documentário “A Árvore da Música”, acompanhou a banda Sepultura em turnês pelo mundo. Ele filmou shows em países da América do Norte, Ásia, América do Sul e Europa e, ao todo, captou mais de 800 horas de filmagens para compor o documentário.

“Sepultura Endurance” conta a história da banda com imagens de arquivo inéditas, acompanha a rotina dos integrantes do Sepultura em turnê, aborda os conflitos entre eles, o processo de criação das músicas e da gravação dos álbuns, cenas de shows e de bastidores, além de diversas entrevistas com nomes como Lars Ulrich, da banda Metallica, David Ellefson, do Megadeth, Phil Campbell, do Motorhead, Scott Ian, do Anthrax, Corey Taylor, do Slipknot, Phil Anselmo, do Pantera/Down, entre outros que ajudam a entender a relevância da banda brasileira no cenário musical mundial.