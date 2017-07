Meu Amigo Totoro

O aclamado Studio Ghibli, estúdio japonês produtor de longas de animação que arrebataram o público e a crítica mundial, é o tema da programação de cinema do mês de julho nas unidades do Sesc RJ. Na capital, haverá exibições nas unidades de Copacabana, Engenho de Dentro, Madureira, Ramos e Tijuca.

Em 107 sessões, com entrada franca, que se iniciam dia 1º e se estendem até 30 de julho, serão exibidas cinco animações produzidas pelo estúdio. São elas Nausicaä do Vale do Vento (1984), Meu Amigo Totoro (1988), Princesa Mononoke (1997), de Hayao Miyazaki, O Mundo dos Pequeninos (2010), de Hiromasa Yonebayashi, e O Conto da Princesa Kaguya (2013), de Isao Takahata.

Algumas sessões serão seguidas de discussão sobre as obras. Quem conduz o bate-papo é o cineasta especializado em animação, efeitos e pós-produção Jansen Raveira, autor do curta de animação “Como Comer um Elefante”, pelo qual recebeu 17 prêmios.

Graduado em Cinema pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e mestre em Ciências da Arte pela mesma instituição, Raveira tem como principal objeto de estudo o Cinema de Animação. O cineasta tem um trabalho de pesquisa sobre a história e a construção de linguagem nesta cinematografia, tendo como base o texto “About Anime”, de Hayao Miyazaki, um dos fundadores do Studio Ghibli. Foi animador e videografista em empresas como Rede Globo, Conspiração Filmes, Labocine Digital e Copa Studio.