A Associação Cearense de Críticos de Cinema (Aceccine) realizará uma sessão especial dentro da programação do 27º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema. Na ocasião, será exibido o longa-metragem brasileiro inédito em circuito comercial “Corpo Elétrico”, dirigido por Marcelo Caetano, exibido no Festival de Rotterdam. A sessão aberta ao público acontece dia 6 de agosto, a partir das 14h30, no Cinema do Dragão, e será seguida de debate com o cineasta.

A Aceccine e o Cine Ceará convidaram o cineasta Marcelo Caetano para fazer a première de “Corpo Elétrico” no Nordeste. A obra, que fez carreira em festivais internacionais e colecionou elogios por onde passou, conta a história de Elias (Kelner Macêdo), que ama de forma leve e solar. Ele tem 23 anos, é gay e nordestino. Usa cada encontro para moldar um pouco sua personalidade se tornando uma espécie de prisma humano, capturando tudo que pode de seus parceiros. Ele transita entre o masculino e o feminino, pode ser o trabalhador empenhado, mas também um anarquista debochado. Dessa forma, “Corpo Elétrico” questiona também os lugares socialmente estabelecidos para gays, negros, mestiços, migrantes, operários.

Primeiro longa-metragem de Marcelo Caetano, após os premiados curtas-metragens “Na sua Companhia” (2011) e “Verona” (2013), entre outros, o filme começou sua carreira no Rotterdam Film Festival, na Holanda, e participou também do Festival de Guadalajara, no México, onde recebeu o Prêmio Maguey, do Festival de Hong Kong, Krakow, na Polônia; BFI Flare, em Londres; Outfest, de Los Angeles, entre outros. A obra estreia comercialmente dia 17 de agosto nos cinemas brasileiros.

O mineiro Marcelo Caetano participou de importantes festivais, como Rotterdam, Clermont-Ferrand, Indie Lisboa, Huesca, Montreal; e foi premiado nos Festivais de Belo Horizonte, Mix Brasil, Janela de Cinema de Recife, Libercine (Argentina), entre outros. Caetano também foi co-roteirista e assistente de direção de “Mãe Só Há Uma” (2016), de Anna Muylaert; assistente de direção e ator de “Boi Neon” (2015), de Gabriel Mascaro; produtor de elenco de “Aquarius” (2016), de Kleber Mendonça Filho, e diretor assistente de “Tatuagem”, de Hilton Lacerda. Seu próximo longa, “Baby”, foi contemplado pelo Hubert Bals Fund de desenvolvimento de roteiro.