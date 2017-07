A ANCINE prorrogou o prazo para as inscrições no edital para o credenciamento de profissionais do mercado audiovisual para atuarem como pareceristas na avaliação das propostas inscritas em Chamadas Públicas do Fundo Setorial do Audiovisual – FSA. Os interessados têm agora até as 18h da segunda-feira, dia 10 de julho, para solicitar o credenciamento por meio de inscrição eletrônica no Portal ANCINE. Até a mesma data, os profissionais que já tenham feito o seu credenciamento podem editar e reenviar suas inscrições, caso haja necessidade.

Para se candidatar ao credenciamento, os profissionais devem preencher ao menos um dos requisitos abaixo:

:: ter participado como roteirista, script doctor, diretor, diretor de animação ou produtor em pelo menos duas obras de longa-metragem, telefilme ou série de ficção, animação ou documentário exibidas comercialmente nos últimos 10 anos;

:: ter participado como membro de comissão de seleção em no mínimo dois processos seletivos públicos, realizados por pelo menos duas entidades da administração pública ou organismo internacional, nos últimos 10 anos;

:: ter participado como parecerista de projetos de obras audiovisuais no Ministério da Cultura, no FSA, no Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, ou na ANCINE, nos últimos 10 anos;

:: ter atuado na seleção de conteúdo, nas funções de distribuidor, programador, gerente de conteúdo, diretor de conteúdo ou função semelhante por, no mínimo 3 anos, em empresas distribuidoras, programadoras ou exibidoras;

:: ter atuado como jurado ou curador na seleção de filmes em no mínimo três edições de festivais nacionais ou internacionais de cinema nos últimos 10 anos; ou

:: ter lecionado disciplina relacionada ao audiovisual em cursos de nível superior em instituição autorizada pelo Ministério da Educação durante um mínimo de 5 anos.

Será necessário ainda apresentar documentação que comprove a experiência profissional. O edital, os documentos relativos ao processo de habilitação e o valor da remuneração podem ser consultados aqui.

As inscrições serão avaliadas por uma Comissão que divulgará uma decisão preliminar de habilitação da qual caberá recurso no prazo de 10 dias corridos. Após a decisão da Diretoria Colegiada da ANCINE sobre os recursos, a decisão final de habilitação será publicada no Diário Oficial da União. A ordem de contratação e distribuição de projetos audiovisuais para os pareceristas credenciados será definida em sorteio eletrônico realizado em sessão pública.

Os credenciados ficarão responsáveis por emitir parecer detalhado que expresse opinião sobre aspectos relevantes do projeto avaliado. As notas deverão estar de acordo com as normas e critérios estabelecidos nas chamadas públicas do FSA, observando as orientações e modelos de avaliação fornecidos pela ANCINE ou pelo BRDE.