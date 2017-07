A APACI – Associação Paulista de Cineastas e a Spcine promovem o 1º Cine-Pitching, encontro entre diretores e distribuidores, que acontecerá no dia 16 de agosto, em São Paulo.

As inscrições de projetos estão abertas até o dia 10 de julho, através do site www.bocaboca.com.br/cine-pitching. Um júri, composto por profissionais renomados do mercado audiovisual, selecionará 32 projetos para o encontro one-to-one com os distribuidores.

Até agora, estão confirmados a grande maioria dos distribuidores, como Elo, Europa, Fox, H2O, Imagem Filmes, Mares, Pandora, Paramount, Paris Filmes, O2 Play, Raiz, Sony, Universal, Vitrine Filmes e Warner.

O Instituo de Pesquisa Boca a Boca (IPBB), produtora do evento, vai oferecer, ao melhor projeto (que será definido pelo júri), uma Pesquisa On-Line do seu argumento com um questionário de até 10 perguntas no valor de R$ 8.000,00. O prêmio será divulgado no final dos pitchings, no dia 16 de agosto, e será realizado no mês de setembro.