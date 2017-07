O longa de animação brasileira “As Aventuras do Pequeno Colombo”, que estreia em 6 de julho, traz uma história divertida protagonizada por Cristóvão Colombo, Leonardo Da Vinci e Mona Lisa. Os três embarcam em uma aventura em alto mar rumo à Ilha de Hi Brazil, em busca de um tesouro escondido. A ideia do filme partiu do roteirista Pedro Ernesto Stilpen, o Stil, falecido no mês passado.

A animação, dirigida por Rodrigo Gava, com dublagens de Isabelle Drummond e José Wilker, mostra a história do jovem Cristóvão Colombo. Preocupado com a situação financeira da família, Colombo embarca com os amigos Da Vinci e Mona Lisa em uma viagem pelos oceanos em busca de um tesouro.

A narrativa infantil mistura História com animação na aventura do trio a bordo de um navio negreiro, rumo à ilha de Hi Brazil. As riquezas escondidas na ilha podem tirar da falência o pai de “Cris”, como Colombo é chamado pelos amigos. O que eles não imaginavam era que, no meio do caminho, teriam que lidar com a ira da terrível criatura marinha Nautilus e passariam a lutar para voltar para vivos para a casa. Além de aprender a lidar com as adversidades do caminho, os três amigos descobrem que o que importa mesmo não são os bens materiais, mas os valores como coragem, união e respeito.

O filme participou de diversos festivais no Brasil e no exterior. No Cine PE de 2016, em Recife, “As Aventuras do Pequeno Colombo” ganhou os prêmios de melhor direção (Rodrigo Gava) e trilha sonora (Ary Sperling).