A convocatória para diretores e produtores com projetos de longa-metragem de ficção, interessados em participar da sétima edição do BrLab – Desenvolvimento de Projetos Audiovisuais, foi prorrogada até 14 de julho, através do site www.brlab.com.br. Projetos de longa-metragem de ficção em desenvolvimento de qualquer país da região ibero-americana poderão ser inscritos, desde que já tenham produtor e diretor definidos e que estes possam comparecem a todos os dias do evento em São Paulo.

Neste ano, o laboratório anuncia novas atividades e inaugura uma nova categoria inédita de workshop de Design de Público para projetos próximos a pré-produção.

As atividades da sétima edição do BrLab acontecem de 19 a 27 de outubro, no período de realização da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, evento que apoia o BrLab institucionalmente, desde 2013, facilitando a integração dos projetos com agentes do mercado internacional e a conexão com o que de mais relevante está sendo produzido atualmente no cinema.

Durante o evento, duplas de representantes dos projetos selecionados dispõem de consultoria integrais aos seus projetos em aspectos fundamentais para uma melhor realização de seus produtos: roteiro, direção, produção e distribuição. As atividades incluem ainda palestras e encontro com profissionais do Brasil e do exterior.

Os projetos selecionados para a próxima edição poderão participar de consultorias com o renomado script doctor internacional Miguel Machalski; a cineasta Mariana Rondón, diretora do filme “Pelo Malo”; a consultora de direção mexicana Paula Astorga; a premiada diretora e roteirista brasileira Juliana Rojas; a destacadas produtoras Agustina Chiarino (Uruguai), Fernanda del Nido (Espanha) e Agustina Llambi-Campbell (Argentina).

O BrLab é o único laboratório de desenvolvimento de projetos audiovisuais no Brasil que incentiva e recebe projetos de toda a América Latina e Península Ibérica, por meio de bolsas para que profissionais de diferentes países e regiões do Brasil participem de diversas atividades e sejam orientados sobre seus projetos por renomados consultores internacionais. Por essa razão, é que acumula casos bem-sucedidos de filmes lançados no Brasil e no exterior, e que se consolidou, rapidamente ao longo dos seus sete anos de existência, como um espaço de referência internacional dentre as principais plataformas, laboratórios e iniciativas similares que existem fora do país.

Criado em 2011, o BrLab é um laboratório desenvolvido pela Klaxon Cultura Audiovisual, em correalização com a Spcine Municipal de Cultura e com o SESCSP. O BrLab foi selecionado pelo edital de patrocínio cultural da Oi Futuro e conta com apoio institucional da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, do Instituto Cervantes de a ANCINE – Agência Nacional de Cinema. O laboratório conta, ainda, com o apoio da FiGa/Br, da Vitrine Filmes, do Programa Cinema do Brasil, do Torino Film Lab, do Tribeca Film Institute, da LatAm Cinema, do Festival Rencontres Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse (Cinéma en Développement), do Cesnik, Quintino & Salinas Advogados, do SESC-SP, da Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP, do Consulado Geral de Israel em São Paulo, da Embaixada da França no Brasil, da Recam (Reunião Especializada de Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais do Mercosul) e da Revista de CINEMA.