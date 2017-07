Na noite de 5 de julho, o Cine Caixa Belas Artes, em São Paulo, exibirá o primeiro episódio da websérie “Conexão Schurmann”. A pré-estreia cinematográfica marca o lançamento da websérie que reúne celebridades e influenciadores a bordo do veleiro Kat – a casa oficial da Família Schurmann. Durante 14 dias, as atrizes Paloma Bernardi, Carolina Oliveira e Rhaisa Batista, o fotógrafo de skatistas e arte urbana Flavio Samelo e o chef e sócio-fundador do Café de La Musique Gianluca Perino trocaram suas agitadas rotinas no Rio e em São Paulo para fazerem do mar sua moradia temporária. A inédita aventura contou ainda com as participações da modelo Carol Caputo, da ambientalista, apresentadora de TV e fundadora do Menos 1 Lixo Fernanda Cortez e da fotógrafa Giullia Paulinelli. A adaptação à vida a bordo, as aventuras por destinos paradisíacos de Alagoas e Pernambuco e o dia a dia com três gerações da Família Schurmann poderão ser vistos na nova websérie.

Sob direção de David Schurmann, a produção conta com dez episódios, que serão postados no canal da “Conexão Schurmann” no YouTube. A cada semana, um novo vídeo entra no ar.

Nos últimos três anos, o cineasta esteve a frente de produções para TV aberta (quadro mensal “Expedição Oriente” no Fantástico da Rede Globo), cinema (“Pequeno Segredo”, filme selecionado para representar o Brasil no Oscar), TV por assinatura (série “Expedição Oriente”, exibida em toda a América Latina pelo canal National Geographic) e, agora, internet (websérie “Conexão Schurmann”, cuja segunda temporada deve ser rodada, ainda este ano, na Patagônia). A segunda temporada já conta com parceria do coletivo ASAS.br.com – International Collective Storydoers que, entre outros, assina o sofachatshow Costanza&Marilu.

“Conexão Schurmann” é uma aventura sustentável e tecnológica, gravada entre os dias 3 e 17 de maio. Ao embarcarem no veleiro Kat, Paloma Bernardi, Carolina Oliveira, Carol Caputo, Fernanda Cortez, Flavio Samelo, Gianluca Perino, Giullia Paulinelli e Rhaisa Batista passaram pela experiência de viverem em um ambiente confortável, compartilhado, bem menor que às respectivas casas e com regras rigorosas, como o combate ao desperdício de água. O dia a dia da tripulação foi repleto de mergulhos, visitas a centros culturais e ambientais, caminhadas e muitas aventuras por paradisíacos destinos de Alagoas e Pernambuco, incluindo Fernando de Noronha.

Os convidados integraram a tripulação do veleiro Kat, ao lado de Erika Cembe Ternex – na embarcação desde a “Expedição Oriente” – e de três gerações da Família Schurmann. Vilfredo e Heloisa, os filhos David e Wilhelm e o neto Emmanuel foram os anfitriões da “Conexão Schurmann”, durante a qual puderam compartilhar detalhes de uma história iniciada há mais de 30 anos.

Dentro de um espaço relativamente pequeno, a Família Schurmann apresenta soluções inteligentes de sustentabilidade, entre elas, sistema de geração de energia limpa, por meio de eólicos, painéis solares e hidro geradores; compactador de lixo reciclável; sistema de tratamento de esgoto; reaproveitamento de lixo orgânico com equipamento de compostagem para produção de adubo, e uma horta orgânica a bordo.