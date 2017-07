A ANCINE e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) divulgaram nesta sexta-feira, 14 de julho, o resultado preliminar da primeira fase de seleção da Chamada Pública PRODECINE 01/2016, do Programa Brasil de Todas as Telas. O edital, que disponibiliza R$ 45 milhões em recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), para investimentos em projetos de longas-metragens de ficção, animação ou documentário destinados às salas de cinema, totalizou 273 projetos inscritos, dos quais 252 foram aprovados na etapa de habilitação.

As notas atribuídas aos projetos e os respectivos relatórios de análise estão disponíveis para consulta pelos proponentes no Sistema de Inscrições do FSA, mediante login e senha. Os interessados têm um prazo de dez dias, ou até às 18h do dia 26 de julho, para apresentar recursos ao resultado, exclusivamente por meio do sistema. Não será aceita documentação complementar nem retificação da documentação apresentada. Somente serão considerados aqueles documentos apresentados no ato de inscrição.

A lista de classificados para a próxima fase tem um total de 73 propostas, aí incluídas as de maior pontuação geral e as contempladas nas cotas regionais. Entre os classificados, estão projetos de 69 produtoras independentes oriundas de 18 Estados e do Distrito Federal.

Após a análise dos recursos, para serem incorporados à lista definitiva com base na maior pontuação, os projetos deverão atingir nota 3,10 (valor da nota de corte do quadragésimo projeto classificado preliminarmente). Já para serem incorporados à lista definitiva, devido à aplicação dos indutores regionais, os projetos deverão atender aos critérios previstos nos itens 6.4.3.1, 6.4.3.2, e 6.4.3.5 do edital.

De acordo com o regulamento do edital, caso haja inclusão de projetos na lista de indicados para a próxima fase em virtude do provimento de recursos, os mesmos serão incorporados à lista definitiva, sem resultar na desclassificação dos projetos que constam desta lista preliminar.

Após a análise dos recursos, será publicada a lista definitiva dos projetos aprovados para a Defesa Oral, fase que deve ocorrer entre 21 de agosto e 1º de setembro. O resultado final da seleção deve ser anunciado na segunda quinzena de setembro.

Clique aqui e confira a ata de resultado preliminar da primeira fase de seleção da Chamada Pública PRODECINE 01/2016.