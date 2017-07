O Comitê Selecionador do Edital Videocamp de Filmes Transformadores elegeu os cinco projetos finalistas, desenvolvidos a partir do tema Diálogos, que participarão da segunda etapa de seleção no final de julho: A Revolução Será Televisionada, de Paschoal Samora, da Conspiração Filmes (RJ); Azul Calcinha, de Rafael Primot, da Popcon (SP); Do Jeito que São, de Bianca Lenti, da Giros (RJ); Eleições, de Alice Riff, da Studio Riff (SP), e Para Além dos Tribunais, de Flávio Botelho, da Trailer Filmes (SP).

Agora, dois integrantes de cada projeto selecionado irão se unir ao cineasta Luis Bolognesi para um workshop criativo e colaborativo para aprofundamento de suas propostas e preparação final dos projetos. No dia 3 de agosto, eles farão um pitching para os jurados do Comitê.

O projeto selecionado receberá da Coca-Cola Brasil o patrocínio de até R$ 1 milhão para a produção de um filme. O Edital, que recebeu 172 inscrições, tem o apoio da Brasil Audiovisual Independente (BRAVI) e da Revista Piauí.