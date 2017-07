O 50º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro mantém o lugar de destaque no cenário audiovisual brasileiro e internacional. Esta edição recebeu 778 inscritos na Mostra Competitiva, um recorde com 173 filmes a mais do que a edição passada e número 25% superior ao maior registrado em 49 anos de Festival – foram 624 inscritos, em 2011. Entre os Estados que mais tiveram produções inscritas estão São Paulo (201), Rio de Janeiro (171), Pernambuco (55), Minas Gerais (61) e Distrito Federal (44).

Do número total de inscritos, 608 produções são de curtas-metragens, sendo 203 documentários, 382 obras de ficção e 23 de animação. Os longas-metragens correspondem a 170 filmes, sendo 102 documentários e 68 de ficção.

A comissão de seleção do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro irá escolher 9 longas e 12 curtas-metragens que irão receber um cachê de seleção. O valor soma R$ 340 mil e será distribuído entre os selecionados para a Mostra Competitiva. O cachê para os longas-metragens é de R$ 15 mil; para Sessão Especial Hour Concour é de R$10 mil e para curtas-metragens é de R $5 mil. Nas mostras paralelas, os longas receberão cachê de R$ 3 mil.

O público irá selecionar os premiados pelo júri popular, que receberão o Prêmio Petrobras de Cinema no valor de R$ 200 mil, destinado à distribuição comercial do filme. A novidade deste ano é o aplicativo do FBCB, que receberá os votos dos espectadores. O aplicativo também exibirá a programação completa do evento e um conteúdo exclusivo com roteiros culturais, turísticos e gastronômicos.

O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro acontecerá de 15 a 24 de setembro. Além de ocupar o tradicional Cine Brasília, o FBCB expandirá a Mostra Competitiva para as Regiões Administrativas Taguatinga, Sobradinho, Gama e no Riacho Fundo I. O Cinema Voador também terá uma programação nas Regiões Administrativas com sessões gratuitas do FBCB.