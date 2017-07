Seguem até o dia 10 de setembro as inscrições para a mostra competitiva de curtas do 1º FOLIA – Festival de Cinema Universitário. Podem participar curtas-metragens brasileiros de todos os gêneros, de até 30 minutos e que tenham sido produzidos por equipes de estudantes universitários. O Regulamento e a Ficha de Inscrição estão disponíveis no blog do FOLIA, www.foliafestival.wo rdpress.com .

A primeira edição do FOLIA – Festival de Cinema Universitário acontecerá nos dias 1, 2 e 3 de dezembro, na Cidade de Goiás. Os filmes selecionados concorrerão aos prêmios de Melhor Filme e Melhor Direção, concedidos por um júri especializado, e da Crítica Jovem, eleito por um conjunto de críticos de cinema, jovens em formação na área.

O FOLIA é dedicado aos filmes de curta duração que expressam as transformações da juventude brasileira nos últimos anos, por meio da valorização do cinema que é feito dentro das universidades. A ideia é reunir filmes inéditos na Cidade de Goiás e proporcionar ao público vilaboense e universitário da antiga capital uma visada sobre a diversidade presente nas experiências do jovem cinema brasileiro que é realizado por estudantes de diferentes cursos e instituições de ensino superior.

Realizado pelo IFG – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Câmpus Cidade de Goiás como um projeto de extensão do Curso Técnico Integrado em Produção de Áudio e Vídeo, o FOLIA – Festival de Cinema Universitário acontecerá na Cidade de Goiás, patrimônio cultural da humanidade.