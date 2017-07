O 24º Festival de Cinema de Vitória abriu inscrições para duas oficinas: a de Crítica Cinematográfica, com o jornalista cultural André Dib, e de Animação 2D, com o premiado cineasta Otto Guerra, esta última estreando na programação do evento, que acontece entre os dias 11 e 16 de setembro, no Teatro Carlos Gomes.

Os interessados têm até o dia 11 de agosto para se inscrever nos cursos, que serão realizados na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). As inscrições serão recebidas pelo e-mail oficinas@ibcavix.org.br, limitadas a pessoas acima de 16 anos. No caso da Oficina de Crítica Cinematográfica, é preciso enviar um texto de até 2.500 caracteres sobre um filme da sua escolha (curta ou longa, ficção ou documentário). A mensagem deve conter nome, idade, cidade, telefone e escolaridade.

Os participantes selecionados serão comunicados via e-mail. Para efetivar a inscrição, deverão doar um pacote de fraldas (tamanho M ou G), na sede da Galpão Produções (Rua Professora Maria Cândida da Silva, 115, Bairro República, Vitória), de segunda a sexta-feira, das 11h às 15h. O material arrecadado será doado para o Hospital Infantil de Vitória.

O 24º Festival de Cinema de Vitória também contará com outras duas oficinas, que terão as inscrições abertas nos próximos dias.