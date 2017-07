Estão abertas as inscrições para a 16ª edição do Primeiro Plano – Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades. Podem se inscrever diretores estreantes interessados em exibir seus curtas-metragens para o grande público. As inscrições vão até o dia 18 de agosto, exclusivamente pelo site primeiroplano.art.br. O Primeiro Plano 2017 tem previsão de ocorrer no final do mês de outubro, em Juiz de Fora.

Os interessados devem se cadastrar no site, criando um login com senha. Depois, basta acessar o cadastro e começar a inscrição, tendo a opção de salvá-la e continuar depois. O realizador, produtor e/ou responsável deve enviar o link onde esteja disponível o filme, informando a senha para o e-mail inscricoes@primeiroplano.art.br. Se preferir, pode enviar o curta por DVD, até o dia 18 de agosto, pelos Correios (Av. Presidente Itamar Franco, 728, sala 503, Centro, Juiz de Fora/MG). Os curtas de língua espanhola devem ser enviados com legendas em inglês ou português. Dúvidas sobre o processo de inscrições podem ser sanadas pelo e-mail inscricoes@primeiroplano.art.br.

É possível se inscrever para a Mostra Competitiva Regional, que reúne os curtas-metragens realizados por cineastas residentes em Juiz de Fora e Zona da Mata, ou para a Mostra Competitiva Mercocidades, que exibe os filmes dirigidos por cineastas estreantes dos países que fazem parte da América do Sul (Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, Venezuela, Colômbia e Equador). Em ambos os casos, as produções devem ter sido finalizadas a partir de janeiro de 2016, com duração máxima de 20 minutos.

Na Mostra Competitiva Regional, os participantes que são universitários ainda podem concorrer ao Prêmio Incentivo Primeiro Plano, que vai premiar o vencedor com R$ 9 mil para realizar uma nova produção (incidirão sobre o pagamento todos os impostos devidos e serão retidos na fonte, sendo pago o valor líquido). Para a Mostra Mercocidades, o festival é voltado exclusivamente para diretores que estão estreando na função.