A 16ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, a mais importante premiação do cinema nacional, realizada pela Academia Brasileira de Cinema, divulgou a lista dos indicados. Cinco filmes estão na disputa ao tão almejado prêmio de Melhor longa-metragem de ficção: “Aquarius”, “Boi Neon”, “Elis”, “Mãe Só Há Uma” e “Nise – O Coração da Loucura”. O longa-metragem “Elis”, de Hugo Prata, encabeça a lista de indicações (12), seguido de “Aquarius”, de Kleber Mendonça Filho (11) e “Boi Neon”, de Gabriel Mascaro (10). Ao todo, 35 longas e 18 curtas-metragens concorrem em 24 categorias. A cerimônia de premiação, que acontece no dia 5 de setembro (terça-feira), a partir das 20h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, tem apuração da PwC.

Concorrem à estatueta de Melhor direção Afonso Poyart, por “Mais Forte que o Mundo – A História de José Aldo”, Anna Muylaert, por “Mãe Só Há Uma”, David Schurmann, por “Pequeno Segredo”, Gabriel Mascaro, por “Boi Neon”, e Kleber Mendonça Filho, por “Aquarius”.

Para o prêmio de Melhor atriz, disputam Adriana Esteves (como Dilza por “Mundo Cão”), Andréia Horta (como Elis por “Elis”), Gloria Pires (como Nise da Silveira por “Nise – O Coração da Loucura”), Julia Lemmertz (como Heloisa por “Pequeno Segredo”), Sonia Braga (como Clara por “Aquarius”) e Sophie Charlotte (como Severina por “Reza a Lenda”). Já na categoria Melhor ator, estão no páreo Caio Blat (como Felipe por “BR716”), Cauã Reymond (como Ara por “Reza a Lenda”), Chico Diaz (como Gomez por “Em Nome da Lei”), Domingos Montagner (como Corvo por “Um Namorado para minha Mulher”), Juliano Cazarré (como Iremar por “Boi Neon”) e Lázaro Ramos (como Paulinho por “Mundo Cão”).

O voto popular abre no dia 1 de agosto, onde público vai poder eleger seus preferidos, através do site www.academiabrasileiradecinema.com.br, nas categorias “Melhor longa-metragem ficção”, “Melhor longa-metragem documentário” e “Melhor longa-metragem estrangeiro”. Os filmes serão exibidos a partir do dia 10 de agosto, em salas de cinema de seis cidades, em diferentes regiões do país: Rio de Janeiro (Naves do conhecimento – Madureira, Triagem e Engenhão, Duque de Caxias e Niterói), Paraíba (João Pessoa e Sousa), Minas Gerais (Belo Horizonte), Pernambuco (Recife), Santa Catarina (Florianópolis) e São Paulo (Circuito Spcine). A votação popular vai até o dia da cerimônia.

A premiação terá direção e roteiro da multifacetada Bia Lessa. Essa é a segunda vez que Bia fica à frente da cerimônia; a primeira foi em 2000, no SESC Quintandinha, em Petrópolis. Para esse ano, a diretora pretende fazer uma grande homenagem ao cinema e toda a cerimônia será apresentada como se passasse dentro de um único filme.

A 16ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro fará uma grande homenagem à sétima arte, destacando importantes nomes e empresas que colaboraram para a trajetória do cinema nacional. O ator Antonio Pitanga, um dos maiores representantes do Cinema Novo, que participou de mais de 50 produções cinematográficas – entre elas “Bahia de Todos os Santos” (1960, sua primeira aparição no cinema, onde ganhou o apelido Pitanga), “O Pagador de Promessas” (1962), “Zuzu Angel” (2006) e “Eu Receberia as Piores Notícias de seus Lindos Lábios” (2011) – será um dos homenageados, ao lado da atriz e diretora Helena Ignez, musa de Glauber Rocha e ícone do Cinema Marginal – que participou de filmes de sucesso como “Assalto ao Trem Pagador” (1962), “O Padre e a Moça”, “O Bandido da Luz Vermelha” (1968), tendo fundado também a produtora Belair, em parceria com Rogério Sganzerla (com quem foi casada) e Júlio Bressane.

Ainda serão destacados na cerimônia os 100 anos de história do Grupo Severiano Ribeiro/Kinoplex, empresa do ramo de exibição, presente em 19 cidades de quase todas as regiões do país; e a Cinemateca Brasileira, instituição responsável pela preservação da produção audiovisual brasileira, que receberá o Prêmio especial de preservação pelo expressivo trabalho de acervo, formado por cerca de 245 mil rolos de filmes, e resistência na manutenção de suas atividades. Em uma época em que todos os conteúdos audiovisuais só podem ser transmitidos digitalmente em qualquer plataforma, o trabalho de Preservação se torna fundamental na conservação da memória de uma nação.

O Prêmio é realizado pela Academia Brasileira de Cinema e conta com o Patrocínio Master da TV Globo e Patrocínio do Canal Brasil através da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura.

FINALISTAS GRANDE PRÊMIO DO CINEMA BRASILEIRO 2017:

Melhor longa-metragem de ficção

· AQUARIUS de Kleber Mendonça Filho. Produção: Emilie Lesclaux por Cinemascópio

· BOI NEON de Gabriel Mascaro. Produção: Rachel Ellis por Desvia Produções

· ELIS de Hugo Prata. Produção: Fabio Zavala e Hugo Prata por Bravura Cinematográfica Ltda

· MÃE SÓ HÁ UMA de Anna Muylaert. Produção: Sara Silveira e Maria Ionescu por Dezenove Som e Imagens e Anna Muylaert por África Filmes

· NISE – O CORAÇÃO DA LOUCURA de Roberto Berliner. Produção: Rodrigo Letier por TV Zero Cinema

Melhor longa-metragem documentário

· CÍCERO DIAS, O COMPADRE DE PICASSO de Vladimir Carvalho. Produção: Vladimir Carvalho por Com Domínio Filmes

· CINEMA NOVO de Eryk Rocha. Produção: Diogo Dahl por Coqueirão Pictures (Kino TV) e Eryk Rocha por Aruac Filmes

· CURUMIM de Marcos Prado. Produção: Marcos Prado e José Padilha por Zazen Produções

· EU SOU CARLOS IMPERIAL de Renato Terra e Ricardo Calil. Produção: Alexandre Rocha e Marcelo Pedrazzi por Afinal Filmes

· MARIAS de Joana Mariani. Produção: Matias Mariani por Primo Filmes e Joana Mariani por Mar Filmes

· MENINO 23 – INFÂNCIAS PERDIDAS NO BRASIL de Belisario Franca. Produção: Maria Carneiro da Cunha por Giros

· QUANTO TEMPO O TEMPO TEM de Adriana L. Dutra. Produção: Claudia Dutra e Viviane Spinelli por Inffinitto

Melhor longa-metragem comédia

· BR716 de Domingos Oliveira. Produção: Domingos Oliveira por Teatro llustre e Renata Paschoal por Forte Filmes

· É FADA! de Cris D’Amato. Produção: Daniel Filho por Lereby Produções

· MINHA MÃE É UMA PEÇA 2 de César Rodrigues. Produção: Iafa Britz por Migdal Filmes

· O ROUBO DA TAÇA de Caito Ortiz. Produção: Francesco Civita e Beto Gauss por Prodigo Films

· O SHAOLIN DO SERTÃO de Halder Gomes. Produção: Halder Gomes e Márcia Delgado por ATC Entretenimentos

Melhor direção

· AFONSO POYART por Mais forte que o mundo – A história de José Aldo

· ANNA MUYLAERT por Mãe só há uma

· DAVID SCHURMANN por Pequeno segredo

· GABRIEL MASCARO por Boi Neon

· KLEBER MENDONÇA FILHO por Aquarius

Melhor atriz

· ADRIANA ESTEVES como DILZA por Mundo cão

· ANDRÉIA HORTA como ELIS por Elis

· GLORIA PIRES como NISE DA SILVEIRA por Nise – o coração da loucura

· JULIA LEMMERTZ como HELOISA por Pequeno segredo

· SONIA BRAGA como CLARA por Aquarius

· SOPHIE CHARLOTTE como SEVERINA por Reza a lenda

Melhor ator

· CAIO BLAT como FELIPE por BR716

· CAUÃ REYMOND como ARA por Reza a lenda

· CHICO DIAZ como GOMEZ por Em nome da lei

· DOMINGOS MONTAGNER como CORVO por Um namorado para minha mulher

· JULIANO CAZARRÉ como IREMAR por Boi Neon

· LÁZARO RAMOS como PAULINHO por Mundo cão

Melhor atriz coadjuvante

· ALICE BRAGA como SANDRA por Entre idas e vindas

· ANDRÉA BELTRÃO como ANA LUCIA por Sob pressão

· LAURA CARDOSO como YOLANDA por De onde eu te vejo

· MAEVE JINKINGS como ANA PAULA por Aquarius

· MAEVE JINKINGS como GALEGA por Boi Neon

· SOPHIE CHARLOTTE como GILDA por BR716

Melhor ator coadjuvante

· CACO CIOCLER como CÉSAR CAMARGO MARIANO por Elis

· DAN STULBACH como MARCOS por Meu amigo hindu

· FLAVIO BAURAQUI como OCTÁVIO IGNÁCIO por Nise – o coração da loucura

· GUSTAVO MACHADO como RONALDO BÔSCOLI por Elis

· IRANDHIR SANTOS como ROBERVAL por Aquarius

Melhor direção de fotografia

· ADRIAN TEIJIDO; ABC por Elis

· ANDRÉ HORTA por Nise – o coração da loucura

· DIEGO GARCIA por Boi Neon

· MARCELO CORPANNI; ABC por Reza a lenda

· MAURO PINHEIRO JUNIOR por Meu amigo hindu

Melhor roteiro original

· AFONSO POYART e MARCELO RUBENS PAIVA por Mais forte que o mundo – A história de José Aldo

· ANNA MUYLAERT por Mãe só há uma

· DOMINGOS OLIVEIRA por BR716

· GABRIEL MASCARO por Boi Neon

· KLEBER MENDONÇA FILHO por Aquarius

Melhor roteiro adaptado

· FIL BRAZ e PAULO GUSTAVO – adaptado da peça teatral “Minha mãe é uma peça”, de Paulo Gustavo por Minha mãe é uma peça 2

· HILTON LACERDA e ANA CAROLINA FRANCISCO – adaptado do obra “Big Jato”, de Xico Sá – por Big Jato

· LUSA SILVESTRE E JULIA REZENDE – adaptado do longa-metragem argentino “Un Novio para mi Mujer” – por Um namorado para minha mulher

· NEVILLE D’ALMEIDA e MICHEL MELAMED – adaptado do texto “A frente fria que a chuva traz”, de Mario Bortolotto – por A frente fria que a chuva traz

· WALTER LIMA JR – adaptado da obra “A volta do parafuso”, de Henry James – por Através da sombra

Melhor direção de arte

· CLOVIS BUENO, ISABEL XAVIER e CAROLINE SCHAMALL por Meu amigo hindu

· DANIEL FLASKMAN por Nise – o coração da loucura

· FREDERICO PINTO por Elis

· JULIANA RIBEIRO por O Shaolin do sertão

· JULIANO DORNELLES e THALES JUNQUEIRA por Aquarius

Melhor figurino

· CÁSSIO BRASIL por Reza a lenda

· CRIS KANGUSSU por Nise – o coração da loucura

· CRISTINA CAMARGO por Elis

· FLORA REBOLLO por Boi Neon

· LUCIANA BUARQUE por O Shaolin do sertão

Melhor maquiagem

· ALEX DE FARIAS por Boi Neon

· ANNA VAN STEEN por Elis

· BRUNA NOGUEIRA por Meu amigo hindu

· CRISTIANO PIRES por O Shaolin do sertão

· TAYCE VALE por Reza a lenda

Melhor efeito visual

· BINHO CARVALHO e JOSÉ FRANCISCO; ABC por Reza a lenda

· EDUARDO AMODIO por Aquarius

· GUILHERME RAMALHO por Elis

· MARCELO SIQUEIRA por Pequeno segredo

· MARI FIGUEIREDO por Mais forte que o mundo – A história de José Aldo

Melhor montagem ficção

· EDUARDO SERRANO por Aquarius

· FERNANDO EPSTEIN e EDUARDO SERRANO por Boi Neon

· GUSTAVO GIANI por Meu amigo hindu

· KAREN HARLEY; EDT por Big Jato

· TIAGO FELICIANO; AMC por Elis

Melhor montagem documentário

· ALEXANDRE LIMA; EDT por Curumim

· GABRIEL MEDEIROS por Geraldinos

· JORDANA BERG; EDT por Eu sou Carlos Imperial

· RENATO VALLONE por Cinema Novo

· YAN MOTTA por Menino 23 – infâncias perdidas no Brasil

Melhor som

· ALFREDO GUERRA e ÉRICO PAIVA por O Shaolin do sertão

· FABIAN OLIVER, MAURICIO D’OREY e VICENT SINCERETTI por Boi Neon

· GABRIELA CUNHA, DANIEL TURINI, FERNANDO HENNA e PAULO GAMA por Sinfonia da necrópole

· JORGE REZENDE, ALESSANDRO LAROCA, ARMANDO TORRES JR. e EDUARDO VIRMOND LIMA por Elis

· NICOLAS HALLET e RICARDO CUTZ por Aquarius

· PAULO RICARDO NUNES, MIRIAM BIDERMAN; ABC, RICARDO REIS e PAULO GAMA por Reza a lenda

Melhor trilha sonora original

· ALCEU VALENÇA por A luneta do tempo

· ANTONIO PINTO por Pequeno segredo

· DJ DOLORES por Big Jato

· JAQUES MORELENBAUM por Nise – o coração da loucura

· OTAVIO DE MORAES por Elis

Melhor trilha sonora

· ALEXANDRE GUERRA por O vendedor de sonhos

· BERNARDO UZEDA por Mate-me por favor

· DOMINGOS OLIVEIRA por BR716

· MATEUS ALVES por Aquarius

· MAURICIO TAGLIARI por Mundo cão

Melhor longa-metragem estrangeiro

· A CHEGADA/ Arrival – dirigido por Denis Villeneuve. Distribuição: Sony Pictures

· A GAROTA DINAMARQUESA / The Danish Girl – dirigido por Tom Hooper. Distribuição: Universal Pictures

· ANIMAIS NOTURNOS/ Nocturnal Animals – dirigido por Tom Ford. Distribuição: Universal Pictures

· ELLE/ Elle – dirigido por Paul Verhoeven. Distribuição: Sony Pictures

· O FILHO DE SAUL/ Son of Saul – dirigido por László Nemes, Distribuição: Sony Pictures

· SPOTLIGHT – SEGREDOS REVELADOS / Spotlight – dirigido por Tom McCarthy. Distribuição: Sony Pictures

Melhor curta-metragem animação

· CARTAS de David Mussel

· O CAMINHO DOS GIGANTES de Alois Di Leo

· O PROJETO DO MEU PAI de Rosaria Maria

· QUANDO OS DIAS ERAM ETERNOS de Marcus Vinicius Vasconcelos

· TANGO de Francisco Gusso e Pedro Giongo

· VENTO de Betânia Furtado

· VIDA DE BONECO de Flávio Gomes

Melhor curta-metragem documentário

· A MORTE DO CINEMA de Evandro de Freitas

· ABISSAL de Arthur Leite

· AQUELES ANOS DE DEZEMBRO de Felipe Arrojo Poroger

· BUSCANDO HELENA de Ana Amélia Macedo e Roberto Berliner

· ÍNDIOS NO PODER de Rodrigo Arajeju

· ORQUESTRA INVISÍVEL LET’S DANCE de Alice Riff

Melhor curta-metragem ficção

· A MOÇA QUE DANÇOU COM O DIABO de João Paulo Miranda Maria

· CONSTELAÇÕES de Maurílio Martins

· E O GALO CANTOU de Daniel Calil

· NÃO ME PROMETA NADA de Eva Randpolph

· O MELHOR SOM DO MUNDO de Pedro Paulo de Andrade