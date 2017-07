A HBO Latin America iniciou as filmagens da terceira temporada da produção original Magnífica 70. Com dez episódios, a nova temporada começa com os “magníficos” separados e diante de um fato inesperado: a produtora Magnífica, na Boca do Lixo, foi consumida pelas chamas de um grande incêndio.

A primeira temporada da série terminou com o falso triunfo dos heróis: Vicente convertido ao cinema, Dora se assumindo como atriz, Manolo dono da Magnífica e Isabel livre do domínio do pai general.

A segunda temporada é quando tudo dá errado: encerramos com Vicente dominado pelo seu lado sombrio, Dora prisioneira de assassinos pornógrafos, Manolo tocando fogo na Magnífica e Isabel entrando para a luta armada, disposta a mudar o país com o uso da violência.

Esta terceira temporada tentará reconduzir nossos heróis ao triunfo, às origens do que os fez chegar até aqui: a paixão pelo cinema. Mas os conflitos são muitos: Vicente enfrenta seus fantasmas, que dominam sua vida; Dora quer vingança; Manolo está tentando reerguer a produtora, e Isabel terá que escolher qual é o melhor instrumento para a luta das mulheres, o amor ou as armas.

Nesta temporada, os caminhos dos “Magníficos” Marcos Winter (Vicente), Simone Spoladore (Dora), Adriano Garib (Manolo) e Maria Luísa Mendonça (Isabel) irão cruzar com situações ameaçadoras.

Além dos “Magníficos”, a produção conta também com Mariana Lima (Marina), Leandro Firmino (Carioca), Charles Fricks (Wolf), Mario Gomes (Helio Pontes) e Taumaturgo Ferreira (Bruno Boaventura). Os atores Gracindo Junior, Maria Zilda Bethlem, Cristina Lago e Vinicius de Oliveira são os novos talentos da temporada.

Escrita por Cláudio Torres, Renato Fagundes e Leandro Assis, Magnífica 70 tem direção geral de Cláudio Torres. A série é produzida por Luis F. Peraza, Roberto Rios e Maria Angela de Jesus, da HBO Latin America Originals, Cláudio Torres e Gustavo Baldoni da Conspiração Filmes.

As primeiras temporadas completas de Magnifica 70 estão disponíveis exclusivamente na plataforma HBO GO para os assinantes das operadoras participantes. Os assinantes podem acessar a HBO GO pelo site www.hbogo.com.br, em qualquer computador (desktop ou notebook, com qualquer sistema operacional) ou baixando o aplicativo em dispositivos móveis com iOS 7.1+ (iPad, iPhone, iPod Touch) e Android (OS 4.0+). Na telinha, está disponível por meio do Xbox 360 (para usuários do Xbox Live), Chromecast e Apple TV®.