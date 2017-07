Com o objetivo de qualificar e incentivar a criação de novos projetos audiovisuais em Goiás, o Icumam abriu inscrições para a Etapa 2 do 12º Curso de Formação Profissional – Núcleo de Desenvolvimento de Roteiros Audiovisuais, até o dia 18 de agosto, pelo site www.icumam.com.br/12_curso_cin ema .

A proposta do curso é trabalhar projetos de ficção, documentário, animação e séries de TV dos gêneros humor e drama. A Etapa 2 curso acontece no Hotel Papillon, dentro da programação da 17ª Goiânia Mostra Curtas, que este ano será realizada entre os dias 3 a 8 de outubro, no Teatro Goiânia.

O curso começou em março deste ano e promoveu, durante dez dias, uma verdadeira imersão dos participantes no audiovisual. Gratuito, ministrado em módulos e estruturado em duas etapas, o projeto é conduzido por profissionais atuantes no mercado audiovisual, interessados na troca de experiências: em 2017, César Cabral (animação), Di Moretti (documentário), Chico Mattoso (ficção), Thiago Dottori (série de TV dramática) e Denis Nielsen (série de TV humorística). A ideia é de que os projetos passem por um tempo de maturação de seis meses para que incrementem seu potencial de desenvolvimento.

Conheça as ementas dos módulos e seus ministrantes:

Animação – Seleção de três projetos para consultoria individual com duração de duas horas cada um. A consultoria visa analisar o projeto, dar um retorno narrativo e técnico do roteiro e ajudar o aluno a preparar a apresentação da defesa oral (pitching).

César Cabral é formado em Cinema pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Atua desde 2002 como diretor, produtor e animador em projetos para Cinema e Televisão. Em 2008, realizou o curta-metragem em animação stop motion “Dossiê Rê Bordosa”,que conquistou mais de 70 prêmios em festivais nacionais e internacionais, Em 2010 dirigiu “Tempestade”, curta-metragem premiado em vários festivais nacionais e exibido em eventos internacionais. Em abril de 2017, a série Angeli The Killer, estreou Canal Brasil e atualmente produz seu primeiro longa-metragem e coordena o Núcleo Criativo Coala Filmes.

Documentário – Consultoria particular de duas horas, em dois dias consecutivos, onde serão analisados, em todas as teorias apresentadas na Etapa 1, três argumentos selecionados dentre todos os inscritos para esta etapa de roteiro de documentário, mais um argumento da oficina de série drama.

Di Moretti é formado em Rádio/TV (FAAP) e jornalismo (PUC-SP), tendo iniciado sua carreira como redator de programas de rádio e televisão, passando logo para os vídeos institucionais. Desde o inicio dos anos 1990, consolidou sua trajetória profissional como roteirista de cinema, professor (Sesc, Escola São Paulo, Espaço Unibanco, FAAP, Festival de Brasília, Mostra Tiradentes…), e consultor de roteiro (Sundance Institute, Laboratório Sesc de Roteiros…). Roteirizou longas-metragens premiados, como: Latitude Zero, Tropicália (doc), Dominguinhos (doc), e, em pré-produção, O Pai da Rita. Para a TV, além de documentários históricos, esportivos e de natureza; roteirizou especiais e séries. Atualmente desenvolve o longa de ficção O resto de seus dias, projeto premiado pelo Fundo Setorial do Audiovisual.

Ficção – Orientação especializada de três argumentos de longa-metragem, mais um argumento da oficina de série drama. Cada um dos autores dos projetos selecionados terá um encontro de duas horas com o ministrante, no qual será feito um diagnóstico geral do projeto e uma análise mais detida de seus eventuais problemas estruturais. O objetivo é encontrar possíveis soluções para esses problemas, sempre levando em conta os fundamentos discutidos ao longo da primeira fase. Ao longo da consultoria, os selecionados também receberão orientações de Chico Mattoso para a sessão de pitching (apresentação oral) dos projetos.

Chico Mattoso é escritor, tradutor e roteirista. Formado em Letras pela USP, é mestre em escrita dramática pela Northwestern Un iversity (EUA), onde também atuou como professor. Foi editor da revista literária Ácaro e é autor dos romances Longe de Ramiro (Ed. 34, 2007) e Nunca vai embora (Companhia das Letras, 2011). Em 2012 foi eleito pela revista britânica Granta um dos vinte “melhores jovens escritores brasileiros”. Iniciou a carreira de roteirista integrando a equipe de colaboradores da novela Bang-Bang (2006), da TV Globo. Desde então já trabalhou para produtoras como Gullane, Pródigo e O2 Filmes. No último ano colaborou no roteiro do novo filme de Laís Bodanzky, uma cinebiografia de D. Pedro I. Atualmente trabalha, como roteirista-chefe, no desenvolvimento de uma nova série de ficção para a HBO.

Série de TV (Drama) – Processo de seleção de projetos de séries de drama para a televisão. Entre os inscritos, Thiago Dottori irá selecionar os três melhores projetos que irão passar por um processo de consultoria durante a programação da 17ª Goiânia Mostra Curtas. Ao final das consultorias, os projetos irão participar de um pitching para uma banca de especialistas.

Thiago Dottori é roteirista e consultor de roteiros. Presidente da associação Autores de Cinema. Escreveu os longa-metragens Trago Comigo(dir. Tata Amaral), Vips (dir. Toniko Melo) e Os 3, (dir. Nando Olival). É um dos criadores – além de roteirista e supervisor de roteiro – da série Pedro e Bianca (TV Cultura). Escreveu todos os episódios da primeira e segunda temporadas da série Psi (HBO), com Contardo Calligaris, exibidos em 2014 e 2015. É roteirista de séries televisivas exibidas nos canais HBO, Sony e TV Brasil. É criador e roteirista da pequena série Dicionário de Emília, exibida no Fantástico, da TV Globo. Também escreveu o roteiro dos documentários Ouvir o Rio e 13 Minutos.

Série de TV (Humor) – Análise dos projetos selecionados e consultoria aprofundada centrada no conceito e na dramaturgia de cada projeto, com preparação para o momento do pitching, por Denis Nielsen.

Denis Nielsen graduou-se em Audiovisual pela ECA-USP em 2008, e em 2010 foi para Los Angeles, cursar um Mestrado MFA em roteiro na Loyola Marymount University (LMU), contemplado pela bolsa CAPES/Fulbright.Desde que voltou ao Brasil, em 2013, ele vem trabalhando com roteiros de cinema e televisão, tendo trabalhado séries como 3% (Netflix), Historietas Assombradas (Para Crianças Malcriadas) (Cartoon Network), Oswaldo (Cartoon/Cultura), Vida de Estagiário (Warner) e Santo Forte (AXN). Atualmente, ele escreve o longa-metragem de comédia Cabras Da Peste (Glaz – 2018) e a série O Doutrinador (Space/Turner), além de finalizar o longa documentário The Sailing Band Project, filmado em Antigua, no Caribe, em 2015.