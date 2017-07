Foram prorrogadas, até domingo, 16 de julho, as inscrições para a consultoria de roteiros de curta e longa-metragem, ministrada pela roteirista e educadora Francine Barbosa. Os encontros são gratuitos e integram a programação da 1ª Mostra Elas – Filmes Dirigidos por Mulheres, que será realizada entre os dias 17 e 20 de agosto, na Saladearte Cinema da UFBA, em Salvador. As interessadas em participar podem inscrever seus roteiros no site do evento, www.mostraelas.com.

A consultoria de curta-metragem acontece no dia 19 de agosto e a de longa-metragem no dia 20, das 9h às 13h, em Salvador, em local a ser definido. Podem participar todas aquelas que se identificam com a identidade de gênero feminino e residem no Estado da Bahia há pelo menos um ano. Além de roteirizados por mulheres, os projetos também deverão ser dirigidos ou codirigidos por mulheres. As vagas são limitadas.

A dinâmica dos encontros envolverá a discussão coletiva dos roteiros selecionados. Os projetos serão compartilhados pelo menos uma semana antes da consultoria e devem ser lidos pelas participantes. Ao final do encontro, as roteiristas receberão um certificado de participação.

Os roteiros selecionados serão divulgados até o dia 1º de agosto. Embora não seja de caráter competitivo, a consultoria conta com apoio de empresas e instituições para estimular e impulsionar os projetos. Nesta 1ª edição da Mostra Elas, um roteiro de curta-metragem será premiado com o serviço de finalização de cor e DCP, oferecido pela Griot Filmes, empresa apoiadora do evento. Outros prêmios poderão ser acrescidos a esta edição.