Malasartes e o Duelo Com a Morte, longa escrito e dirigido por Paulo Morelli, produzido por Andrea Barata Ribeiro, Bel Berlinck e Paulo Morelli, é estrelado por Isis Valverde e Jesuíta Barbosa, vivendo seu primeiro protagonista nos cinemas. A O2 Filmes assina a produção do longa, em coprodução com Universal, Paris Filmes, Globo Filmes e Spcine. Paris Filmes, Downtown Filmes e O2 Play são as distribuidoras responsáveis pelo lançamento, marcado para o dia 10 de agosto.

A trama gira em torno das aventuras do personagem lendário do folclore ibero-americano, Pedro Malasartes (Jesuíta Barbosa), que vive de pequenas trapaças e está sempre se safando das situações, muitas vezes, criadas por ele mesmo. Mas terá que enfrentar dois grandes inimigos: Próspero (Milhem Cortaz), que fará de tudo para impedir que sua irmã Áurea (Isis Valverde) namore um sujeito preguiçoso, sem coragem e imprestável como Malasartes; e a própria Morte encarnada (Julio Andrade), que quer tirar férias depois de dois mil anos ceifando vidas, e pretende enganar Pedro para que assuma o tedioso cargo em seu lugar. Para piorar, Malasartes terá que lidar com a bruxa Parca Cortadeira (Vera Holtz) e Esculápio (Leandro Hassum), assistente da Morte, que querem para si o posto que a Morte pretende vagar.

Malasartes e o Duelo Com a Morte também traz no elenco Luciana Paes e Julia Ianini como Teceira e Fiandeira, que trabalham ao lado da Parca Cortadeira, além de Augusto Madeira, como o ingênuo Zé Candinho, melhor amigo de Pedro e Áurea. Orçado em R$ 9,5 milhões, com cerca de R$ 4,5 milhões dedicados aos efeitos visuais, o filme se passa em dois cenários principais, o mundo do interior e o mundo mágico. É no mágico onde se concentram a maioria dos efeitos, sendo o longa nacional com o maior número de efeitos especiais da história do cinema brasileiro, com 40% das cenas geradas por computação.

