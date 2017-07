Estão abertas as inscrições para as oficinas oferecidas pela 11ª CineBH – Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, que acontece entre os dias 22 e 27 de agosto. O evento oferece um amplo programa de capacitação e formação para profissionais do setor, da educação, jovens e interessados em cinema. Serão realizadas cinco oficinas, um workshop internacional de cinema documentário e uma masterclass com o cineasta, ator e crítico francês Pierre Léon. No total, serão oferecidas 230 vagas. As oficinas acontecem entre os dias 23 a 27 de agosto, nas dependências da Fundação Clóvis Salgado (Palácio das Artes – Av. Afonso Pena 1537 – Centro), em Belo Horizonte. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 10 de agosto, pelo site cinebh.com.br.

Pierre Léon será um dos destaques do programa de capacitação. Com quase três décadas de trabalho no setor audiovisual, ele realizou curtas, médias e longas-metragens. Cineasta de produções modestas e ideias vigorosas, seus filmes carregam traços e elementos comuns no repertório do cinema moderno francês, principalmente, no gosto pelo romanesco (sua forma, sua perspectiva moral) e na consciência moderna que marca o estilo e dramaturgia. A literatura russa, em especial, está presente nas suas aproximações de Dostoievski: L’Adolescent (2000), Octobre (2006), L’idiot (2009) e Deux Rémi, Deux (2015), que é adaptação de O Duplo. A masterclass com Pierre Léon será ministrada no dia 23 de agosto.

A oficina Cinema Queer – Os Gestos da Direção, o Gatilho da Criação, de Marcelo Caetano, discutirá, no dia 23 de agosto, o fazer cinematográfico a partir da relação entre escolhas de roteiro e mise-en-scène com textos teóricos e literários como gatilhos para a criação. Em “Bailão”, a escolha pela privacidade de um grupo de homossexuais da terceira idade quase levou inviabilidade do documentário. Quais foram as estratégias para filmar corpos que não buscavam a visibilidade? Em “Na sua Companhia”, as diferenças sociais, etárias, raciais entre um professor e um cozinheiro geraram uma fissura no modo de representar o desejo dentro do prisma das relações de poder no Brasil. Já em “Corpo Elétrico”, o encontro com um poema de Walt Whitman levou o diretor a questionar as estruturas narrativas tradicionais, levando à pergunta: é possível falar de uma temporalidade queer?

Wladimir Winter oferecerá a oficina Conteúdo Audiovisual e Oportunidade de Negócios, a qual será apresentado o panorama geral de como a indústria do entretenimento (cinema, séries) está mudando e junto com ela a nova forma de fazer publicidade através de conteúdo. O instrutor Di Moretti ministrará o curso Da Faísca e uma ideia o Roteiro Cinematográfico, englobando temas específicos que descrevem a confecção de um roteiro cinematográfico. As duas serão realizadas nos dias 23, 24 e 25 de agosto.

Com o objetivo de desenvolver análise crítica e estética de filmes brasileiros contemporâneos, o professor e crítico de cinema, Cleber Eduardo ministrará a oficina Análise de Estilos Cinematográficos, entre os dias 25 e 27 de agosto. O objetivo da atividade é desenvolver a análise crítica e estética de filmes brasileiros contemporâneos e selecionar os cinco integrantes do Júri Jovem, que elegerá o melhor longa da Mostra Olhos Livres, na Mostra de Cinema de Tiradentes 2018.

Já nos dias 26 e 27 de agosto, a instrutora Ana Lúcia de Faria e Azevedo ficará responsável pela oficina Cineclubes nas Escolas: Experiências e Possibilidades, que pretende apresentar e discutir as várias possibilidades e os desafios dos cineclubes escolares, expondo e analisando projetos já existentes e imaginando propostas a serem criadas e implementadas. O debate será a partir de um breve histórico da exibição de filmes no ambiente escolar e da discussão dos aspectos essenciais para a organização de atividades cineclubistas nesse contexto.