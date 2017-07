O Cinema da USP (CINUSP), em São Paulo, apresenta, entre os dias 17 de julho e 4 de agosto, sua VI Mostra de Animação. Esta edição, cujo foco é o público infantil, conta com filmes recém-lançados, além de clássicos do gênero. As exibições gratuitas, que acontecem de segunda à sexta-feira, sempre às 16h e 19h, na Cidade Universitária, serão dubladas e a maioria da seleção é livre a todos os públicos.

A mostra busca contemplar diversas questões da infância. Estão presentes os filmes Coraline e o Mundo Secreto (2009) e o brasileiro O Menino e o Mundo (2013), indicado ao Oscar em 2016, no qual a cidade é desvendada pelo olhar de uma criança. Zootopia: essa Cidade é o Bicho (2016), vencedor do Oscar de melhor animação em 2017, trata de questões do convívio social na área urbana. Em Kung Fu Panda 3 (2016), os ensinamentos são mesclados com uma série de trapalhadas do panda Po.

O papel de lendas e histórias orais no imaginário infantil é o elemento central da narrativa em Kubo e as Cordas Mágicas (2016) e Moana: Um Mar de Aventuras (2016). Já o fantástico é uma forte marca em filmes como o japonês A Viagem de Chihiro (2001) e Kiriku e a Feiticeira (1998), baseado em uma lenda da África Ocidental.

A seleção traz também Procurando Nemo (2003) e a sequência lançada recentemente, Procurando Dory (2016), que conta mais sobre a história de Dory, a querida companheira de Merlin e Nemo.

A programação completa da mostra pode ser acessada no site do CINUSP.

VI Mostra de Animação do CINUSP

Data: 17 de julho a 4 de agosto – sessões às 16h e 19h

Local: Rua do Anfiteatro, 181 – Colmeia – Favo 04

Capacidade: 100 lugares

Gratuito