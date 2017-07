“Entre os Muros da Escola”, de Laurent Content

O Caixa Belas Artes de São Paulo recebe, de 3 a 16 de agosto, a mostra Escola: Cidade Aberta, que exibirá filmes que tenham em sua temática relações com a instituição escolar, trazendo para o público uma reflexão sobre o processo recente de ocupação nas escolas paulistas. A mostra traz 17 produções de diversos países, que apresentam a instituição escolar sendo questionada ou vista como um local possível para transformações individuais e coletivas.

Entre os destaques da programação, estão os longas-metragens brasileiros “Marcelo Zona Sul” (1970), de Xavier Oliveira, e “Das Tripas Coração” (1982), de Ana Carolina. Além deles, serão exibidos clássicos do cinema mundial, como “Os Incompreendidos” (1959), de François Truffaut, “Zero de Conduta” (1934), de Jean Vigo, “Bom Dia” (1959), de Yasujiro Ozu, e “Onde Fica a Casa do Meu Amigo” (1987), de Abbas Kiarostami.

O nome Escola: Cidade Aberta remete diretamente ao clássico “Roma, Cidade Aberta” (Roma, Città Aperta, 1945), de Roberto Rossellini. No filme, comunistas e católicos italianos se unem para combater as tropas nazistas e fascistas que haviam ocupado a capital do país.

Entre as atividades especiais, está uma palestra de Eduardo Suplicy, convidado a discutir a opressão e a resistência existentes no espaço escolar brasileiro atual, no dia 11 de agosto, às 18h30. Suplicy abordará a relação entre as obras da mostra e o contexto atual com o qual elas se relacionam. Além da palestra, haverá uma mesa redonda no dia 10, entre os convidados Dalila Martins, Lincoln Péricles e Raul Arthuso, com mediação dos curadores Leonardo Amaral e Roberto Cotta. Os debatedores promoverão discussões em torno dos filmes e colocarão em pauta suas experiências vividas em sala de aula e o processo de ocupação nas escolas estaduais de São Paulo. As atividades paralelas também incluem duas sessões comentadas, dos filmes “Marcelo Zona Sul”, de Xavier de Oliveira, e “Antes Passe no Vestibular”, de Maurice Pialat. O francês “Entre os Muros da Escola”, de Laurent Cantet, terá uma sessão especial gratuita para alunos de escolas públicas, com comentários do cineasta Cristiano Burlan.

Programação das atividades especiais:

Sessão comentada: longa-metragem “Antes Passe no Vestibular” (85 min.)

4/08 – 18h30

O crítico, professor e pesquisador Cléber Eduardo analisará o filme “Antes Passe no Vestibular”, dirigido por Maurice Pialat. Discutindo questões técnicas e estéticas da obra, pretende-se relacioná-la com o tema da mostra e seus desdobramentos para os espectadores presentes na sessão.

Sessão especial para alunos de escolas públicas e público em geral

9/08 – 16h

Sessão gratuita especial comentada: longa-metragem “Entre os Muros da Escola”

Público: Alunos do ensino médio de escolas públicas paulistanas

Comentarista: Cristiano Burlan

Duração dos comentários: 45 minutos (com debate)

O cineasta Cristiano Burlan falará sobre o filme “Entre os Muros da Escola”, obra fundamental para entender as relações existentes entre o cinema e a escola. Para um público composto por alunos de ensino médio de escolas públicas paulistanas, o mediador discutirá os aspectos ligados à opressão e a resistência existentes no espaço escolar apresentados pelo filme em debate.

Mesa Redonda: Ocupar o cinema: pensamento e ação

10/08 – 18h30

Componentes: Dalila Camargo Martins, Lincoln Péricles e Raul Arthuso

Mediadores: Leonardo Amaral e Roberto Cotta

Os debatedores promoverão discussões em torno dos filmes escolhidos para a composição da mostra Escola: cidade aberta. Além disso, colocarão em pauta suas experiências vividas em sala de aula e refletirão sobre o processo de ocupação nas escolas estaduais de São Paulo. A mesa redonda visa relacionar os filmes presentes na mostra com as concepções sobre escola e educação viabilizadas pelos componentes, personalidades ativas no processo de constituição do tema da mostra.

Palestra: A opressão e a resistência no ensino brasileiro contemporâneo

11/08 – 18h30

Eduardo Suplicy se propõe a discutir a opressão e a resistência existentes no espaço escolar brasileiro contemporâneo, visando compreender as heranças históricas que essa relação traz. Dentre outros assuntos, a palestra de abertura busca colocar em foco o contexto que culminou na ação horizontal de ocupação do espaço escolar promovida por vários estudantes paulistas, bem como especular sobre os diversos pontos de vista agregados a essa situação. Tendo como mote os filmes selecionados para a mostra, o debatedor permite repensar a relação entre as obras e o contexto atual com o qual elas se relacionam.

Sessão comentada: longa-metragem “Marcelo Zona Sul” (98 min.)

12/08 – 18h30

O crítico João Toledo analisará o filme “Marcelo Zona Sul”, dirigido por Xavier de Oliveira. Explanando sobre questões técnicas e estéticas da obra, pretende-se relacioná-la com o tema da mostra e seus desdobramentos para o público espectador.

Escola: Cidade Aberta

Data: 3 a 16 de agosto

Local: Caixa Belas Artes – Sala 5 (Spcine / Carmem Miranda) – Rua da Consolação, 2423 – (11) 2894-5781

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Além dos casos previstos em lei, clientes Caixa pagam meia.

Lotação: 96 lugares, sendo 3 cadeirantes

Acesso para pessoas com deficiência