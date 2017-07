Seu rosto esteve estampado em inúmeros jornais pelo mundo como protagonista de charges políticas, sendo considerado a personificação de uma era egoísta e vergonhosa. Bernard Madoff foi responsável por um esquema financeiro que durou décadas, estendeu-se por todo o globo e atraiu milhares de pessoas e empresas que acabaram completamente arruinadas.

Finalista do prêmio Pulitzer pela cobertura da crise financeira de 2008, a jornalista do New York Times Diana B. Henriques resgata a história de Madoff e de seu golpe bilionário no livro “O Mago das Mentiras”, que foi adaptado para a TV pela HBO e está concorrendo ao Emmy na categoria telefilme. O longa traz no elenco Robert de Niro e Michelle Pfeiffer. De Niro, que faz o protagonista, também está na disputa pelo prêmio de melhor ator.

Descoberto no auge da crise, o esquema de Madoff consistia em pagar lucros aos investidores com dinheiro que não existia. Em um modelo de pirâmide financeira, o lucro que recebiam, na verdade, era dinheiro de outros investidores. Apesar de ter sido desmascarado apenas quando a crise econômica de 2008 nos Estados Unidos estourou, o empresário conta no livro que já sabia há muito tempo que não teria como solucionar o problema: “Em 1998, percebi que jamais sairia dessa. Foi quando reconheci o fato de que, em algum momento, o machado cairia sobre mim.”

“O Mago das Mentiras” detalha ainda as batalhas políticas, os desastres pessoais que resultaram em suicídios, inclusive de um dos filhos de Madoff, os fracassos comerciais e o fechamento de várias instituições de caridade.

Sobre a autora: Diana B. Henriques é colaboradora do New York Times desde 1989, vencedora do Polk Award e finalista do Prêmio Pulitzer. Recebeu várias premiações por sua cobertura do escândalo Madoff.

O Mago das Mentiras

Autora: Diana B. Henriques

Tradução: Alessandra Bonrruquer

Editora: Record

Páginas: 560