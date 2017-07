Debates, encontros, painéis, lançamento de filme, rodada de negócios de projetos cinematográficos. De volta ao circuito audiovisual do Centro-Oeste, o SAPPI (Seminário Audiovisual para Produtoras e Produtores Independentes), está com inscrições abertas para as suas rodadas de negócios, que nesta segunda edição ressalta um olhar mais comercial para produções de cinema e vídeo, que envolve séries de tevê, filme em longa ou curta-metragem e documentário. O projeto, realizado pela produtora Panaceia Filmes, acontece entre os dias 1 e 5 de agosto, no Cinema Lumiére do Shopping Bougainville, em Goiânia.

Para os realizadores e produtores que desejam participar das rodadas de negócio, com players de todo o país, a exemplo do Canal Brasil, O2 Play e History, as inscrições ficam abertas até o dia 17 de julho e podem ser realizadas por meio do site do evento, www.sappi.panaceiafilmes.com.br. Os encontros presenciais entre produtores audiovisuais do Centro-Oeste e players nacionais e internacionais, terão 20 minutos e serão pré-agendados. Neles, os produtores terão a oportunidade de venda de seus projetos, independente da etapa de produção do mesmo.

O projeto ainda vai realizar o lançamento do filme “Como Funcionam quase Todas as Coisas”, filme argentino do diretor Fernando Salem, que ficou 12 meses em cartaz em Buenos Aires. Haverá também uma mesa de debate com a produtora do filme, Paula Massa, e os participantes poderão acompanhar a trajetória de sucesso da obra, desde a produção até a distribuição e comercialização.