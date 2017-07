Oito diferentes personagens, participantes de concursos de quadrilhas, revelam o dia a dia, a paixão, os desafios e a tradição envolvidos no universo das competições que marcam os festejos juninos no Brasil. A tradição junina envolve famílias, jovens e crianças no Nordeste e também em outros Estados do país. E é neste caldeirão, que envolve tradição e pertencimento, que a série Bailão apresenta sua perspectiva.

O novo programa, aprovado no Fundo Setorial do Audiovisual – 2016 e na Fundação Cultural do Estado da Bahia, está sendo produzido pela Todos os Cantos Filmes, com apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Fundação Cultural e Secretaria de Cultura da Bahia.

O programa será exibido pela TV Aratu, sempre aos sábados, com estreia já marcada para o dia 15 de julho. Serão seis episódios de 26 minutos, com direção geral de Pola Ribeiro e direção de episódios de Jana Leite e Matheus Vianna. A documentação será realizada a partir da jornada de oito personagens e suas incursões para os preparativos, a apresentação e a volta para a comunidade após o resultado do concurso. Como estratégia narrativa, cada episódio acompanhará de perto os passos destes personagens, representando as quadrilhas escolhidas para essa primeira temporada, assim como suas relações com outros atores sociais que atuam nas jornadas das quadrilhas.