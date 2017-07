Entre os meses de julho e setembro, o Sesc Pinheiros, em São Paulo, exibe filmes do cineasta Roman Polanski. Faca na Água, Repulsa ao Sexo e Armadilha do Destino são as primeiras obras da carreira do diretor e as primeiras exibições. Realização do projeto Tela Clássica, a mostra é gratuita e ocorre sempre às terças-feiras, no Auditório da Unidade.

Roman Polanski é um diretor de cinema, produtor, escritor e ator polaco. Faca na Água (1952), seu longa de estreia, carregado de erotismo e tensão, foi um dos primeiros filmes de pós-guerra poloneses não associados ao tema da guerra. Foi também o primeiro filme da Polônia a obter uma indicação ao Oscar para o melhor filme estrangeiro.

Sua filmografia acumula sentimentos conturbados, trazidos desde sua infância, para dar vida a obras de arte que desnudam a psiquê humana e os abusos de uma sociedade dada à violência. Suas produções têm referências visuais de Hitchcock, Nouvelle Vague e Welles.

O projeto Tela Clássica oferece ciclos dedicados à memória e à obra dos cineastas mais representativos da história do cinema mundial. Contempla nomes que inventaram a linguagem fílmica, desbravaram os caminhos da moderna produção cinematográfica e possibilitaram a evolução de uma indústria que une arte, tecnologia e entretenimento. Akira Kurosawa, Vittorio de Sica, Rainer Werner Fassbinder, David Lean, Pier Paolo Pasolini, Stanley Kubrick, Jim Jarmusch, Spike Lee e Emir Kusturica já foram homenageados no projeto.

A programação do projeto pode ser conferida no link: www.sescsp.org.br/programacao/52981_TELA+CLASSICA#/content=programacao.