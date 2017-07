O livro Sob Pressão – A Rotina de Guerra de um Médico Brasileiro, de Márcio Maranhão, ganha nova edição da Globo Livros. A obra traz alguns relatos da rotina do médico carioca Márcio Maranhão, durante os 15 anos em que trabalhou para o sistema público de saúde, no Rio de Janeiro.

As histórias do livro inspiraram filme e série, dirigidos por Andrucha Waddington na TV Globo, produções que contam com a consultoria do médico nas gravações.

Sob Pressão – A Rotina de Guerra de um Médico Brasileiro

Autor: Márcio Maranhão

Editora: Globo Livros

Páginas: 136