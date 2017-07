A maior vitrine da produção cinematográfica brasileira completa 50 anos com uma edição repleta de novidades, estendendo seu alcance local, nacional e internacional. O 50° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro está com as inscrições abertas para as mostras Competitiva Nacional, até 7 de julho; Futuro Brasil e Brasília – Troféu Câmara Legislativa, ambas até 10 de julho. Para participar do FBCB, os cineastas deverão entrar no site oficial do festival, www.festivaldebrasilia.com.br, para ter acesso aos regulamentos e formulários. Neste ano, pela primeira vez, o evento pagará cachê de participação a todos os filmes selecionados para a Mostra Competitiva Nacional.

O cachê de seleção de todos os filmes soma R$ 340 mil. O valor será distribuído entre os selecionados para a Mostra Competitiva Nacional. Com a novidade, o FBCB segue a tendência dos maiores festivais nacionais e internacionais. O cachê de seleção para os longas-metragens é de R$ 15 mil; para Sessão Especial Hour Concour é de R$ 10 mil e para curtas-metragens é de R$ 5 mil. Nas mostras paralelas, os longas receberão cachê de R$ 3 mil.

Para a tradicional Mostra Competitiva Nacional serão selecionados nove longas-metragens, com duração superior a 60 minutos; e 12 curtas-metragens, com duração inferior a 30 minutos. As produções devem ter sido concluídas a partir de 1º de agosto de 2016 e ser inéditas no Distrito Federal e, preferencialmente, inéditas nos demais estados do país.

Outra grande novidade do Festival é a mostra inédita Futuro Brasil, que irá selecionar seis filmes de longas-metragens em processo de finalização. Os cineastas contemplados terão oportunidade de apresentar suas produções a profissionais de curadoria e seleção de grandes festivais internacionais. Assim, a Futuro Brasil proporcionará condições mais competitivas aos filmes brasileiros, que poderão fazer suas estreias internacionais dentro do período de realização desses festivais, abrindo ainda a possibilidade de apoio técnico para a finalização das produções.

Para ser selecionado nesta amostra, o filme terá que ter mais de 70 minutos de duração, ser de uma produção independente que ainda não esteja plenamente finalizada, mas já possua um corte provisório de imagem e som e possa ser projetado em formato Blu-Ray com legendas em inglês.

Este ano, o 22º Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal terá um processo seletivo específico, coordenado pela Câmara Legislativa do DF. As inscrições ficarão abertas até o dia 10 de julho no site do festival, com um edital diferenciado para valorizar o cinema da cidade.

O Troféu Câmara Legislativa atribuirá aos filmes vencedores prêmios em dinheiro pelo júri oficial. Os prêmios variam de R$ 100 mil para o melhor longa-metragem; R$ 30 mil, melhor curta-metragem; até categorias técnicas como melhor edição de som, que receberá R$ 6 mil. Enquanto os prêmios do júri popular irão dar R$ 40 mil ao melhor longa-metragem e R$ 10 mil ao curta-metragem vencedor.