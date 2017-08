Entre os dias 23 e 26 de agosto, a 11ª Mostra CineBH, no contexto da programação do Brasil CineMundi – 8th International Coproduction Meeting, sedia o Seminário Brasil CineMundi – plataforma de encontros, diálogos, discussões, intercâmbio, troca de experiências entre diferentes agentes do setor audiovisual,visando estabelecer redes de contato e conexões globais com foco no mercado audiovisual.

Em sua oitava edição, o Seminário Brasil CineMundi reúne 37 profissionais brasileiros e estrangeiros de 13 países – Alemanha, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, EUA, França, Holanda, Itália, Noruega, Suíça e Uruguai – de destaque na cena audiovisual para apresentarem seus cases e experiências com foco no mercado e na coprodução internacional, estimulando a troca de conhecimentos, apresentando tendências e buscando o fortalecimento da atuação dos profissionais do setor num mundo cada vez mais globalizado.

A programação do Seminário está composta dos seguintes eixos centrais–- workshops e masterclasses, debates, cases e experiências no mercado audiovisual, diálogos e encontros audiovisuais e agenda de relacionamento. Ao todo são 14 encontros, sendo quatro mesas de debates, sete diálogos do audiovisual, uma masterclass, um estudo de caso e um workshop internacional. As inscrições estão abertas, são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.cinebh.com.br, até o dia 16 de agosto. As vagas são limitadas e a programação do seminário pode ser conferida também no site do evento.