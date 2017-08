A diretora-presidente em exercício da ANCINE, Debora Ivanov, abrirá o debate de lançamento das novas especializações de pós-graduação em audiovisual, da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). Débora falará sobre o setor no evento “Mercado Audiovisual, Produção e Difusão do Documentário Brasileiro Contemporâneo”, que marca o lançamento dos cursos Gestão de Produção e Negócios Audiovisuais e Documentário: Estéticas e Práticas.

O lançamento acontecerá no dia 11 de agosto, às 19h30min, no Centro de Convenções da FAAP, em São Paulo. Além da diretora-presidente da ANCINE, participam do debate inaugural as coordenadoras dos novos cursos, as professoras Luciana Rodrigues e Moira Toledo, e os documentaristas Cacau Rhoden e Estela Renner.

As aulas das duas especializações começam em setembro. O curso de Pós-Graduação em Documentário da FAAP se baseia em três focos principais: Linguagem, Prática e Mercado, e tem como objetivo fazer com que o estudante perceba e identifique as tendências estéticas da linguagem documental para realizar documentários com temáticas e formas relevantes.

Já o curso de Gestão de Produção e Negócios Audiovisuais se propõe a preparar o aluno para a criação e gestão de uma produtora de conteúdo audiovisual para os segmentos de cinema, televisão e internet. Interação com as diversas áreas do setor, práticas de mercado para a captação de recursos e operações para o lançamento e distribuição das obras são alguns dos objetivos da especialização.