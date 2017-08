A ANCINE recebe inscrições de filmes para o processo de seleção do indicado brasileiro ao Prêmio Goya, outorgado pela Academia das Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha. Até o 26 de agosto, é possível enviar longas-metragens para que possam concorrer a uma indicação para o prêmio de Melhor Filme Ibero-Americano, na 32ª edição do evento, que acontece em fevereiro de 2018. A avaliação será feita por um júri formado por representantes de cinco entidades e instituições do setor audiovisual brasileiro, e o resultado será anunciado em 22 de setembro.

Os filmes inscritos devem ter estreado comercialmente em cinema no Brasil entre os dias 1º de novembro de 2016 e 31 de outubro de 2017, e devem ter permanecido em cartaz durante pelo menos sete dias consecutivos. O regulamento específico do Prêmio Ibero-Americano pode ser encontrado entre as páginas 26 e 31 do regulamento geral, que pode ser consultado no site oficial do prêmio.

Produtores de filmes brasileiros que se enquadrem nas regras para postulação, interessados em se inscrever, devem enviar um e-mail para o endereço premio.goya@ancine.gov.br com a ficha de inscrição preenchida, até o dia 26 de agosto, impreterivelmente. A confirmação da inscrição será feita por e-mail.

Na própria ficha de inscrição, o produtor deverá indicar um link de acesso ao filme com senha (de preferência com marca d’água específica) para a avaliação do júri. Em vez do link de acesso, caso seja de sua conveniência, o produtor poderá enviar 5 (cinco) cópias do filme em formato DVD (preferencialmente com marca d’água específica) pelos correios ou entregá-las na portaria da sede da ANCINE, no Rio de Janeiro. Essas cópias deverão ser recebidas até o dia 26 de agosto, impreterivelmente — não sendo a ANCINE responsável por atrasos por conta de serviços de entrega. O envelope enviado com as cópias do filme deverá conter o seguinte texto, claramente legível, no seu exterior: ANCINE / ASSESSORIA INTERNACIONAL – Ref.: INDICAÇÃO BRASILEIRA AO PRÊMIO GOYA – Avenida Graça Aranha, 35, 3º andar, sala 305, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20030-002.

Desde 1987, a Academia das Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha promove o Prêmio Goya, o mais importante do país, concedido aos destaques de cada ano. Clique aqui e saiba mais sobre a 32ª edição do Prêmio Goya.