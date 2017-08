Dirigido por Juliana Rojas e Marco Dutra, “As Boas Maneiras” ganhou o segundo prêmio mais importante do 70º Festival de Locarno, do júri formado pelos cineastas Olivier Assayas (França), Miguel Gomes (Portugal) e Jean-Stéphane Bron (Suíça), pelo produtor grego Christos Konstantakopoulos e pela atriz austríaca Birgit Minichmayr.

Produzido por Sara Silveira e Maria Ionescu, da Dezenove Som e Imagens, o filme tem coprodução da Globo Filmes e das companhias francesas Urban Factory e Good Fortune Films.

Isabél Zuaa, Marjorie Estiano e o ator mirim Miguel Lobo são os protagonistas da sombria fábula paulistana que conta ainda com a cantora e atriz Cida Moreira no elenco.

O longa é uma fábula de horror e fantasia que parte do envolvimento de duas mulheres de mundos opostos. Clara (Isabél Zuaa) é uma enfermeira da periferia de São Paulo, contratada para ser a babá do filho que Ana (Marjorie Estiano) está esperando. Uma noite de lua cheia provoca uma inesperada mudança de planos e Clara assume a maternidade de uma criança diferente das outras.

Filmado em São Paulo e Barueri, o longa de Juliana Rojas e Marco Dutra, também autores do roteiro, tem fotografia do português Rui Poças (O Ornitólogo, Morrer como um Homem, Tabu, Aquele Querido Mês de Agosto, Zama), montagem de Caetano Gotardo (diretor de O que Se Move e montador de Trabalhar Cansa) e direção de arte de Fernando Zucollotto (Trabalhar Cansa, Um Ramo, Trópico das Cabras). Guilherme e Gustavo Garbato (Quando Eu Era Vivo) assinam a direção musical do filme, além de serem autores da trilha e das canções junto com Juliana e Marco.

No Brasil, este longa foi realizado com incentivos da Lei do Audiovisual, através do Fundo Setorial do Audiovisual/BRDE; ANCINE; BNDES; Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo/SABESP; SPCine / Secretaria Municipal de Cultura e Globo Filmes. ”As Boas Maneiras” também teve apoio do MRE/Itamaraty. A coprodução com a França foi viabilizada com parcerias do CNC – Centre National du Cinema et de L’Image Animée, do Canal + e da ZDF/ARTE.