As inscrições para a 15ª edição do festival Cineamazônia foram prorrogadas até o dia 15 de agosto. As inscrições poderão ser realizadas na página do festival (www.cineamazonia.com.br/ficha-de-inscricao).

Podem se inscrever, para a seleção da Mostra Competitiva, filmes no formato de curtas, médias e longas-metragens, nas categorias de ficção, documentário, animação e experimental, produzidas em qualquer parte do mundo, realizados a partir de 2014. Os realizadores podem ainda inscrever até três filmes/vídeos, e mesmo o festival deixando em evidência o conteúdo audiovisual com a temática ambiental, a seleção está aberta para a inscrição de todo e qualquer tema e gênero de produção.

Quando da inscrição pelos realizadores, será obrigatório o envio do filme, o qual deverá ser realizado, exclusivamente, através da plataforma digital indicada no Regulamento 2017. Os filmes que forem selecionados para a Mostra Competitiva da 15ª edição do Cineamazônia, concorrerão na categoria Longa-Metragem, ao Melhor Longa Documentário, e na competição de médias e curtas metragens.

Os participantes de filmes de curtas e médias-metragens concorrerão ao Prêmio Danna Merril, de Melhor Documentário; Prêmio Major Reis, de Melhor Animação; Prêmio Vitor Hugo, de Melhor Ficção; Prêmio Manoel Rodrigues Ferreira, de Melhor Experimental; Prêmio Chico Mendes, de Melhor Roteiro; Prêmio Povos Indígenas de Rondônia, de Melhor Trilha Sonora; Prêmio Silvino Santos, de Melhor Fotografia; Prêmio Capô (Maurice Capovilla), de Linguagem; Prêmio Melhor Montagem; Prêmio Melhor Direção; Prêmio Melhor Ator; Prêmio Melhor Atriz; Prêmio Thiago de Mello: Júri Popular (Troféu Esperança).

O Cineamazônia surgiu há 15 anos e ao longo de sua trajetória tem exibido filmes e contribuído com a formação de plateia voltada a sétima arte, especialmente, na região Norte brasileira e fronteiriça com países como a Bolívia e Peru. A exibição, divulgação dos vencedores e as homenagens vão acontecer do dia 17 a 21 de outubro, em Porto Velho.