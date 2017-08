Uma terapeuta de casais com problemas de relacionamento com o marido, com a filha, com a irmã e com a mãe. A vida não está muito boa para a psicanalista Beatriz (Maria Paula) e, ao se dar conta disso, ela percebe que é hora de fazer mudanças. “Doidas e Santas”, filme de Paulo Thiago, que estreia dia 24 de agosto nos cinemas, é inspirado na crônica homônima da escritora Martha Medeiros. O longa é produzido pela Melodrama Filmes, com coprodução da MGR Films/Arco Libre, Telecine e Riofilme e distribuição da Imagem Filmes.

Em seu primeiro papel como protagonista, Maria Paula vive Beatriz, psicanalista especializada em resolver os problemas dos casais que passam por seu consultório, mas que não está feliz com o seu próprio casamento com Orlando (Marcelo Faria). Ela gostaria que o marido fosse mais presente, sua irmã mais equilibrada, a mãe fosse mais comum, a filha um pouco mais santa e a amiga e vizinha Valéria (Flávia Alessandra) mais sensata. A atriz já atuou nos longas “De Pernas pro Ar”, “De Pernas pro Ar 2” e produções de TV como “Radical Chic”, “Casseta & Planeta” e “A Liga”.

No longa, Beatriz encontra apoio na vizinha Valéria, que também está insatisfeita com seu casamento com Alex (Thiago Fragoso). Em meio a essas mudanças, a psicanalista precisa se esforçar para manter a estabilidade com a filha adolescente Marina (Luana Maia), a mãe aventureira Elda (Nicette Bruno) e a irmã ativista Berenice (Georgiana Góes).

O elenco conta ainda com a participação de Samantha Schmutz, Priscila Fantin e Jonas Bloch. As filmagens foram realizadas no Rio de Janeiro e em Buenos Aires, na Argentina. O filme participou do 7º Cine Fest Brasil – Buenos Aires e do 7º Cine Fest Brasil – Montevideo.