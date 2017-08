Armando, um portenho, assassino de aluguel, vive sozinho numa estranha casa no centro de São Paulo. E é nesse lugar que ele mantém sua encomenda: um russo que aguarda amarrado os mandantes de seu sequestro.

Tudo vai mal para o russo e bem para Armando, até que Fábio, um jovem evangélico, toca a campainha e acaba trazendo não só a palavra de Deus, mas uma estranha mudança no rumo da noite de todos os personagens.

Esta noite, em que o destino reúne Armando e Fábio, é a história de El Mate, primeiro longa-metragem dirigido por Bruno Kott, que estreia em 17 de agosto, no circuito comercial.

O filme traz no elenco Fabio Marcoff, no papel de Armando, e Kott, como Fábio, papel que lhe rendeu o Kikito de Melhor Ator Coadjuvante na última edição do Festival de Gramado. O roteiro também é assinado pelos dois, que já haviam trabalhado juntos na série televisiva No Divã do Dr. Kurtzman, exibida no Canal Brasil.