Realizada de 22 a 26 de agosto, em Belo Horizonte, pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-MG) e pelo Serviço Social da Indústria (Sesi-MG), a edição 2017 da MAX – Minas Gerais Audiovisual Expo terá como tema Indústria Audiovisual 360. A extensa cadeia produtiva do setor recebe muita atenção na programação de eventos, reunindo produtores, distribuidores e exibidores de conteúdo de cinema, televisão e internet, desenvolvedores de jogos e profissionais de artes gráficas, música e publicidade.

Dezenas de painéis serão realizados durante três dias, de 23 a 25 de agosto, reunindo influentes personalidades nacionais e internacionais. Em cinco salas, serão realizados painéis simultâneos em Negócios & Mercado, Tendências, Criatividade & Capacitação e Políticas & Regulamentação, além das rodadas de negócio com os mais importantes players do mercado. Já estão confirmados encontros com Canal Brasil, Curta!, GloboNews/Globo Filmes, Arte 1, CineBrasilTV, A&E Ole Networks, Futura, Play TV e Discovery (dia 23/08); H2O Films, Looke/Encripta, Record, EBC TV Brasil, Elo Company, Box Brazil e Lucky You (dia 24/08); e Gloob, TV Cultura/TV RaTimBum!, Zoomoo, Cennarium e Cineart (dia 25/08).

Destaque para as três sessões de pitching de apresentação de projetos, com o consultor Victor Lopes, cada uma com quatro projetos selecionados, agrupados em três áreas diferentes: documentário (23/08, das 17h às 18h30), infanto-juvenil (24/08, das 17h às 18h30) e ficção (25/08, das 16h15 às 17h45).

Enquanto serão realizados, na Serraria Souza Pinto, 50 painéis de capacitação e centenas de encontros de negócios envolvendo toda a cadeia produtiva de cinema, televisão, internet e games, na Praça da Estação o grande público terá acesso a uma mostra de cinema gratuita. Com curadoria da 11ª edição da Mostra CineBH, a Mostra Clássicos na Praça vai exibir vários títulos da história do cinema, em gêneros como ficção, aventura, suspense e comédia.

Na noite do dia 22 (terça-feira), a MAX será aberta com um grande espetáculo. Na telona, uma das obras-primas do cinema mudo, O Garoto, de Charles Chaplin, com trilha sonora executada ao vivo pela Orquestra de Câmara Sesiminas. O repertório foi criado especialmente para o Cine Concerto, com trechos de obras de grandes compositores como Brahms, Strauss, Puccini e os brasileiros Carlos Gomes e Alberto Nepomuceno.

A programação da mostra inclui também os filmes Janela Indiscreta (Alfred Hitchcock, 1954), Blade Runner – O Caçador de Androides (Ridley Scott, 1982) e O Menino Maluquinho – O Filme (Helvécio Ratton, 1995).

Além dos longas-metragens clássicos, serão exibidos ainda curtas relevantes para o desenvolvimento da linguagem audiovisual no Estado, desde A Velha a Fiar, de Humberto Mauro, lançado em 1964, até as produções mais recentes dos premiados cineastas mineiros Ana Carolina Soares, André Novais e Rafael Conde.