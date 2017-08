O Cinema da USP (CINUSP) recebe, de 14 a 25 de agosto, a mostra Trauma Cultural na Irlanda e no Brasil, com filmes reconhecidos e debates que exploram diferentes momentos históricos dos dois países. As sessões gratuitas acontecem de segunda a sexta-feira, às 16h e às 19h.

Em sua definição, um trauma cultural ocorre quando membros de um grande grupo, ou mesmo de uma nação inteira, vivenciam eventos que deixam marcas permanentes em suas memórias e em sua consciência coletiva, alterando e reconstruindo sua identidade.

Tanto o Brasil quanto a Irlanda têm momentos em sua história que se encaixam na temática, tais como os retratados em filmes presentes na mostra, como Cabra Marcado para Morrer (1984), de Eduardo Coutinho, sobre a luta camponesa durante a ditadura militar brasileira e 1916: The Irish Rebellion (2016), que retrata um famoso conflito entre irlandeses e britânicos, conhecido como Levante da Páscoa.

Após a exibição deste último, no dia 24 de agosto, haverá um debate com a participação de Bríona Nic Dhiarmada, produtora do filme e professora da Universidade de Notre Dame, e Laura Izarra, professora livre-docente da USP e coordenadora da Cátedra de Estudos Irlandeses.

Um dia antes, 23, o diretor de Nós Estivemos Lá (2014), Cahal McLaughlin, também participará de um debate após a exibição do filme. A película, que retrata a história de mulheres que trabalharam nas prisões irlandesas de Maze e Long Kesh, ou que tinham familiares e amigos presos, relembra o cotidiano e o impacto dos anos de conflito em suas vidas pessoais.

Também estão presentes na mostra filmes premiados internacionalmente, como os britânico-irlandeses Fome (2008), vencedor da categoria de melhor primeira obra no Festival de Cannes, e Em Nome do Pai (1993), que recebeu o Urso de Ouro de Berlim em 1994.

A mostra do CINUSP é resultado de uma parceria com o Irish Film Institute, a Cátedra de Estudos Irlandeses William Butler Yeats e a Associação Brasileira de Estudos Irlandeses, cujo objetivo é divulgar o estudo da cultura irlandesa no Brasil. Para conferir a programação completa acesse www.usp.br/cinusp.

Mostra Trauma Cultural na Irlanda e no Brasil

Data: 14 a 25 de agosto – 16h e 19h

Local: CINUSP Paulo Emílio – Rua do Anfiteatro, 181, Colmeia – Favo 04 – Cidade Universitária, São Paulo – SP

Gratuito