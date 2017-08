O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro anunciou hoje os filmes selecionados para a Mostra Competitiva de sua 50a edição. Nove filmes concorrem ao Troféu Candango na categoria longa-metragem e outros 12 competem na categoria de curta-metragem. Todos os selecionados receberão cachê de seleção, que este ano soma R$ 340 mil. O festival será realizado de 15 a 24 de setembro, tendo como palco principal o Cine Brasília.

Esta edição recebeu 778 inscritos na Mostra Competitiva, um recorde. Do número total, 608 produções são de curta-metragem. Os longas correspondem a 170 filmes.

Confira abaixo os filmes que disputarão o Troféu Candango no 50o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.

Mostra competitiva de longa-metragem:

ARÁBIA , de Affonso Uchoa e João Dumans, MG

CAFÉ COM CANELA , de Ary Rosa e Glenda Nicácio, BA

CONSTRUINDO PONTES , de Heloisa Passos, PR

ERA UMA VEZ BRASÍLIA , de Adirley Queirós, DF

MÚSICA PARA QUANDO AS LUZES SE APAGAM , de Ismael Cannepele, RS

O NÓ DO DIABO , de Ramon Porto Mota, Gabriel Martins, Ian Abé, Jhesus Tribuzi , PB

PENDULAR , de Julia Murat, RJ

POR TRÁS DA LINHA DE ESCUDOS , de Marcelo Pedroso, PE

, de Marcelo Pedroso, PE VAZANTE, de Daniela Thomas, SP

Mostra competitiva de curta-metragem:

A PASSAGEM DO COMETA , Juliana Rojas, SP

AS MELHORES NOITES DE VERONI , Ulisses Arthur, AL

BAUNILHA , Leo Tabosa, PE

CARNEIRO DE OURO , Dácia Ibiapina, DF

CHICO , Irmãos Carvalho, RJ

INOCENTES , Douglas Soares, RJ

MAMATA , Marcus Curvelo , BA

NADA , Gabriel Martins , MG

O PEIXE , Jonathas de Andrade, PE

PERIPATÉTICO , Jessica Queiroz, SP

TENTEI , Laís Melo, PR

, Laís Melo, PR TORRE, Nadia Mangolini, SP

Todos os filmes selecionados para as mostras competitivas receberão cachê de seleção, nos valores de R$ 15 mil para filmes de longa-metragem em Competição Oficial; de R$ 10 mil para longas na Sessão Especial Hors Concours; de R$ 5 mil para curtas em Competição Oficial; e de R$ 3 mil para longas programados em mostras paralelas.

No próximo dia 15 de agosto, será divulgada a programação completa do festival, ocasião em que serão anunciados os filmes que integram as mostras especiais, sessão hors concours, filmes de abertura e encerramento, além de seminários.

O Júri Oficial de cada categoria das mostras competitivas será constituído por cineastas, críticos, pesquisadores e artistas com comprovada experiência, designados até 15 dias antes do início do Festival. O Júri Oficial indicará os vencedores para as seguintes categorias do Troféu Candango: categoria de longa-metragem (Melhor Filme de longa-metragem, Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Trilha Sonora, Melhor Som, Melhor Montagem); categoria de curta-metragem (Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Trilha Sonora, Melhor Som, Melhor Montagem.

Esta 50a edição homenageia o diretor Nelson Pereira dos Santos, que receberá a medalha Paulo Emílio Salles Gomes pela grande contribuição ao cinema brasileiro.

Além das categorias selecionadas pela Júri Oficial, o público irá selecionar os premiados pelo Júri Popular, que receberão o Prêmio Petrobras de Cinema, no valor de R$ 200 mil, destinado à distribuição comercial do filme. Este ano, pela primeira vez, o público poderá opinar por meio do aplicativo oficial do Festival de Brasília.