"O Fantasma da Sicília", de Fabio Grassadonia e Antonio Piazza

O festival 8 ½ Festa do Cinema Italiano traz mais uma vez ao Brasil uma seleção ambiciosa e exclusiva, com os melhores e mais interessantes filmes da recente produção italiana, com uma mostra que ocorre de 31 de agosto a 6 de setembro, em oito cidades do país.

Depois de dez anos de sucesso em dezenas de cidades lusófonas em três diferentes continentes, de passar por Porto Alegre em 2014 e 2015, e chegar a mais cinco cidades em 2016, desta vez, o festival amplia seu circuito e também será realizado em Salvador e Recife. Além destas, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte e Porto Alegre.

A ampliação se deve graças ao apoio fundamental do circuito Espaço Itaú de Cinema e do Cinema São Luiz, em Recife, que exibirão os sete filmes selecionados para a mostra.

O cartaz oficial desta edição foi criado pelo mestre dos quadrinhos eróticos Milo Manara, que se inspirou no clássico La Città Delle Donne (Cidade das Mulheres, 1980), de Federico Fellini para criar a ilustração.

O filme de abertura desta edição será Em Guerra por Amor (In guerra per amore), película dirigida e estrelada pelo humorista e ator PIF (Pierfrancesco Diliberto), uma comédia divertida e contundente, que faz uma reflexão bem humorada e também profunda sobre o amor, a Sicília e a máfia, em uma trama que se passa em plena Segunda Guerra Mundial.

Em Guerra por Amor ganhou uma sessão especial no Festival de Gramado, como parte da Mostra País Convidado – Itália, no dia 25 de agosto, no Teatro Elisabeth Rosenfeld.

Entre os demais títulos da programação, destaca-se O Fantasma da Sicília (Sicilian Ghost Story), de Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, que estarão no Brasil durante o Festa. Filme de abertura da Semana da Crítica no Festival de Cannes, o longa foi recebido com entusiasmo por público e crítica na Riviera Francesa. O filme conta uma história de máfia verdadeira (o desaparecimento do jovem Giuseppe di Matteo, acontecimento que chocou a opinião pública italiana nos anos 90) narrada como se fosse um gótico conto de fadas. Um filme fascinante e surpreendente, que sabe misturar com inteligência diferentes gêneros e influências e recebeu o prêmio de melhor roteiro em Sundance (2016).

Outro destaque da programação é Histórias de Amor que não Pertencem a Este Mundo (Amori che non sanno stare al mondo), de Francesca Comencini, que integra a seleção oficial do Festival de Locarno, e tem estreia marcada para dezembro. Um filme que conta as tragicômicas peripécias de Claudia e as suas tentativas de salvar a sua belíssima história de amor.

Também integra a seleção, a comédia Algo de Novo (Qualcosa di nuovo), de Cristina Comencini. O filme leva para as telas o universo feminino e revela as aventuras e desventuras de duas amigas que são tão opostas quando unidas. Isso, até um fascinante toy boy confundir as duas e por as convicções de cada uma em cheque.

Volta também o bando de criminosos com o “quociente de inteligência mais alto que já existiu” com Paro Quando Quero – Masterclass. Desta vez, uma detetive oferece ao chefe do grupo, Pietro Zinni, uma redução de pena em troca de ajuda para vencer a batalha contra as drogas sintéticas. Uma colorida aventura que promete boas gargalhadas a quem se divertiu com o primeiro filme desta trilogia (que estreou no festival do ano passado) ou a quem vem conhecer esta quadrilha pela primeira vez.

A comédia Lasciati Andare – “Deixa Rolar” - de Francesco Amato, tem o astro Toni Servillo (de A Grande Beleza) como protagonista. No longa, ele interpreta Elia Venezia, um psicanalista sedentário que é obrigado a se exercitar e acaba iniciando sua nova rotina com Claudia, uma personal trainer meio avoada e sempre pronta para entrar em apuros.

Fechando a seleção, temos L’ora Legale – “A Hora Oficial” - de Salvatore Ficarra e Valentino Picone, o grande sucesso de bilheteria na última temporada na Itália. Uma história que nos fala com bom-humor sobre a grande diferença entre o desejo de viver a legalidade e saber praticá-la no dia a dia.

Vale destacar ainda que o 8 ½ Festa do Cinema Italiano exibe todos os filmes de sua programação simultaneamente em todas as oito cidades onde ocorre, sempre com dois filmes em cartaz por dia. Além disso, os títulos têm distribuição garantida em território nacional e entrarão em cartaz nos próximos meses.

O 8 ½ Festa do Cinema Italiano é um evento organizado no Brasil pela Associação Il Sorpasso em colaboração com Mottironi Editore e com o apoio institucional da Embaixada da Itália em Brasília, dos Institutos Italianos de Cultura de São Paulo e Rio de Janeiro, do Cinecittà Luce, do Ministério da Cultura Italiana (MIBACT Direzione Cinema) e do Anica. Além disso, conta ainda com a colaboração da rede de Consulados Italianos em todas as cidades que recebem o festival no Brasil.

A programação definitiva com os filmes estão no website oficial www.festadocinemaitaliano.com.br.