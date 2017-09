A Florida Atlantic University (FAU) e o Latin American Training Center (LATC) anunciaram hoje a assinatura de um Memorando de Entendimento, criando uma relação estratégica de longo prazo para colaborar e desenvolver conjuntamente uma vasta gama de ações que visam fornecer atividades acadêmicas, políticas, de recursos, sensibilização e formação para a região latino-americana.

O projeto inicial conjunto, coordenado pela FAU e pelo LATC, está previsto para o início de 2018 e vai unir pré-estreia de um filme latino-americano com a presença do diretor; um workshop sobre aspectos empresariais, culturais e artísticos de produção de cinema e televisão na América Latina; e a inauguração de um ciclo de cinema anual com filmes brasileiros de reconhecido valor cultural, artístico e social, representantes das cinco regiões do Brasil.

O apoio para o ciclo de cinema é fornecido pela Brazil International Foundation, a Rede Brasileira de Film Commissions, a Divisão de Promoção do Audiovisual do Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e o Consulado Geral do Brasil em Miami.

O Memorando de Entendimento foi assinado por Michael J. Horswell, PhD, Diretor da Faculdade de Artes e Letras Dorothy F. Schmidt da FAU, e Steve Solot, presidente do LATC. O Diretor Horswell foi apresentado à Solot e ao LATC através de Aloysio Vasconcelos, presidente da Brazil International Foundation e membro do Conselho Consultivo Comunitário da Faculdade de Artes e Letras.