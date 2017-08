A 17ª edição da Goiânia Mostra Curtas vai exibir 94 filmes, em cinco mostras competitivas e uma mostra especial não competitiva, durante o festival, realizado entre os dias 3 e 8 de outubro, no Teatro Goiânia. O público poderá conferir, gratuitamente, produções audiovisuais de 20 Estados brasileiros, de todos os gêneros: para as mostras competitivas foram selecionados 36 filmes de ficção, 21 animações, 20 documentários e três experimentais. Para o evento deste ano, houve mais de 1.200 mil filmes enviados à curadoria.

Além da exibição cinematográfica, a 17ª Goiânia Mostra Curtas oferece atividades de formação gratuitas para profissionais e interessados em atuar na área audiovisual, como as oficinas, cujas inscrições estão abertas até 15 de setembro.

São cinco mostras competitivas na programação – a maior, a Curta Mostra Brasil, conta com 40 filmes de 18 Estados. Entre a seleção, que apresenta um panorama atual da produção nacional em curta-metragem, há duas obras goianas, Intervenção, dirigida por Isaac Brum, e Meu Nome é Coraci, de Adan Sousa. A curadoria é assinada pela diretora do festival, Maria Abdalla.

Com o objetivo de valorizar a produção nacional de curtas-metragens de animação, a Curta Mostra Animação, inédita na Goiânia Mostra Curtas, traz 15 representantes de nove Estados, selecionados pelo curador, roteirista e animador César Cabral. Há, também, espaço reservado no festival para 13 filmes goianos: a Curta Mostra Goiás visa apresentar a produção local em franco crescimento, sob seleção de Pedro Maciel – responsável pela escolha, também, das duas obras goianas que integram a Curta Mostra Brasil.

O público infantil tem, na Mostrinha, sua vez. Serão exibidos seis filmes, de cinco Estados diferentes, com intuito de promover diversão e educação na sala de cinema, com crivo da curadora e professora do curso de Cinema e Audiovisual da UEG Geórgia Cynara. Para a Curta Mostra Cinema nos Bairros, também competitiva, a curadora Maria Abdalla também selecionou seis filmes de cinco Estados que serão exibidos em bairros de Goiânia.

Já a Curta Mostra Especial – Os Índios e o Cinema, diferente das demais, não é competitiva. Nesse espaço, serão apresentados 12 filmes convidados de sete Estados, cuja lista será divulgada em breve, com curadoria da atriz, diretora e escritora Rita Carelli.

Confira abaixo a lista completa dos filmes participantes:

CURTA MOSTRA BRASIL

A Canção do Asfalto (PR) – 2017 – fic – 16 min. Direção: Pedro Giongo

A Passagem do Cometa (SP) – 2017 – fic – 20 min. Direção: Juliana Rojas

Aquela Estrada (AM) – 2016 – fic – 15 min. Direção: Rafael Ramos

As Melhores Noites de Veroni (AL) – 2017 – fic – 16 min. Direção: Ulisses Arthur

Balada para os Mortos (MA) – 2016 – fic – 22 min. Direção: Lucas Sá

Balança Brasil (MG) – 2017 – doc – 25 min. Direção: Carlos Segundo

Baunilha (PE) – 2017 – doc – 13 min. Direção: Leo Tabosa

Casca de Baobá (RJ) – 2017 – fic – 12 min. Direção: Mariana Luiza

De Tanto Olhar o Céu Gastei meus Olhos (MS) – 2017 – fic – 25 min. Direção: Nathália Tereza

Demônia – Melodrama em 3 Atos (SP) – 2016 – fic – 17 min. Direção: Cainan Baladez e Fernanda Chicolet

Demônios de Virgínia (RS) – 2017 – fic – 20 min. Direção: Gabriela Richter Lamas

Deusa (SP) – 2016 – fic – 18 min. Direção: Bruna Callegari

Em Busca da Terra sem Males (RJ) – 2017 – doc – 15 min. Direção: Ana Azevedo

Estás Vendo Coisas (PE) – 2017 – doc – 18 min. Direção: Bárbara Wagner e Benjamin de Burca

Festejo Muito Pessoal (SP) – 2016 – exp – 9 min. Direção: Carlos Adriano

Filhos da Lua na Terra do Sol (MT) – 2016 – doc – 15 min. Direção: Danielle Bertolini

Filme-Catástrofe (SP) – 2017 – fic – 18 min. Direção: Gustavo Vinagre

Flecha Dourada (SC) – 2017 – doc – 15 min. Direção: Cíntia Domit Bittar

Inocentes (RJ) – 2017 – exp – 18 min. Direção: Douglas Soares

Intervenção (GO) – 2017 – Fic – 17 min. Direção: Isaac Brum Souza

Kappa Crucis (MG) – 2016 – doc – 22 min. Direção: João Borges

Meninas Formicida (SP) – 2017 – fic – 12 min. Direção: João Paulo Miranda Maria

Meu Nome é Coraci (GO) – 2017 – Doc – 11 min. Direção: Adan Sousa

Minha Única Terra é na Lua (SP) – 2017 – fic – 19 min. Direção: Sérgio Silva

Nunca É Noite no Mapa (PE) – 2016 – doc – 7min. Direção: Ernesto de Carvalho

O Estacionamento (PR) – 2016 – fic – 16 min. Direção: William Biagioli

O Olho do Cão (RJ) – 2017 – fic – 20 min. Direção: Samuel Lôbo

O Peixe (PE) – 2016 – doc – 23 min. Direção: Jonathas de Andrade

O Porteiro do Dia (PE) – 2016 – fic – 25 min. Direção: Fábio Leal

O Quebra Cabeça de Sara (RJ) – 2017 – doc – 10 min. Direção: Allan Ribeiro

Obra Autorizada (BA) – 2016 – doc – 16min. Direção: Iago Cordeiro Ribeiro

Quando os Dias Eram Eternos (SP) – 2016 – ani – 13 min. Direção: Marcus Vinícius Vasconcelos

Quarto para Alugar (PE) – 2016 – fic – 20 min. Direção: Enock Carvalho e Matheus Farias

Stanley (PB) – 2016 – fic – 19 min. Direção: Paulo Roberto

Tekoha – Som da Terra (DF) – 2017 – doc – 20 min. Direção: Rodrigo Arajeju e Valdelice Veron

Território do Desprazer (ES) – 2017 – doc – 18 min. Direção: Maira Tristão e Mirela Marin

Vaca Profana (SP) – 2017 – fic – 16 min. Direção: René Guerra

Valentina (RJ) – 2016 – fic – 17 min. Direção: Estevão Meneguzzo e André Félix

Vando Vulgo Vedita (CE) – 2017 – fic – 20 min. Direção: Andreia pires e Leonardo Mouramateus

Vênus – Filó a Fadinha Lésbica (MG) – 2017 – ani – 6 min. Direção: Sávio Leite

CURTA MOSTRA GOIÁS

Algo do que Fica (GO) – 2017 – Fic – 23 min. Direção: Benedito Ferreira

Havia Cinzas Dentro de Mim (GO) – 2017 – Fic – 20 min. Direção: Daniel Calil

Intervenção (GO) – 2017 – Fic – 17 min. Direção: Isaac Brum Souza

Intocável (GO) – 2017 – Fic – 17 min. Direção: Matheus Medeiros

João de Barro (GO) – 2017 – Fic – 23 min. Direção: Absair Weston

Leblon Marista (GO) – 2016 – Doc – 10 min. Direção: Fabrício Cordeiro e Luciano Evangelista

Meu Nome é Coraci (GO) – 2017 – Doc – 11 min. Direção: Adan Sousa

Netuno (GO) – 2017 – Fic – 17 min. Direção: Daniel Nolasco

O Fim da História (GO) – 2016 – Fic – 10 min. Direção: Richardson Leão

Passagem (GO) – 2016 – Fic – 25 min. Direção: Thomaz Magalhães e Ernesto Rheinboldt

Real Conquista (GO) – 2017 – Doc – 14 min. Direção: Fabiana Assis

Silêncio Não se Escuta (GO) – 2016 – Exp – 10 min. Direção: Rochane Torres

Um Garoto Chamado Suzy (GO) – 2017 – Fic – 22 min. Direção: Gabriel Newton e Felipe Sousa

CURTA MOSTRA ANIMAÇÃO

A Noiva do Coelhinho (GO) – 2016 – ani – 11 min. Direção: Rafael Franco

Fome (GO) – 2017 – ani – 2 min. Direção: Rildo Farias de Sousa

Mãos (SP) – 2017 – ani – 1 min. Direção: Ivanildo Soares

Metempsicoses (AC) – 2017 – ani – 2 min. Direção: Italo Rocha e Marcelo Zuza

O Ex-Mágico (PE) – 2016 – ani – 11 min. Direção: Olímpio Costa e Maurício Nunes

O Mal (PR) – 2016 – ani – 2 min. Direção: Carlon Hardt

O Projeto do meu Pai (ES) – 2016 – ani – 6 min. Direção: Rosaria

O Último Engolervilha II (RJ) – 2016 – ani – 13 min. Direção: Marão, Jackson Abacatu, Wesley Rodrigues, Luah Garcia, Pamella Araújo, Camila Kauling, Guto BR, Rüsben, Ianah Maia, Giovanna Guimarães, Jirair Garabedian, Yurii Custodio, Rosana Urbes e Maurício Castaño

O Violeiro Fantasma (GO) – 2017 – ani – 7 min. Direção: Wesley Rodrigues

Oceano (SP) – 2016 – ani – 15 min. Direção: Renato Duque

Plantae (RJ) – 2017 – ani – 10 min. Direção: Guilherme Gehr

Pulsões (SC) – 2017 – ani – 6 min. Direção: Yannet Briggiler

Quando os Dias Eram Eternos (SP) – 2016 – ani – 13 min. Direção: Marcus Vinícius Vasconcelos

Tango (PR) – 2016 – ani – 12 min. Direção: Francisco Gusso e Pedro Giongo

Vênus – Filó a Fadinha Lésbica (MG) – 2017 – ani – 6 min. Direção: Sávio Leite

16ª MOSTRINHA

Caleidoscópio (CE) – 2016 – fic – 18 min. Direção: Natal Portela

Garoto VHS (SC) – fic – 19 min. Direção: Carlos Daniel Reichel

O Fim da Fila (RJ) – 2016 – ani – 3 min. Direção: William Côgo

O Violeiro Fantasma (GO) – 2017 – Ani – 7 min. Direção: Wesley Rodrigues

Pai aos 15 (PR) – 2016 – fic – 16 min. Direção: Danilo Custódio

Tailor (RJ) – 2017 – doc – 10 min. Direção: Calí dos Anjos

CURTA MOSTRA CINEMA NOS BAIRROS

A Piscina de Caíque (GO) – 2017 – fic – 15’ min. Dir.: Raphael Gustavo da Silva

Caleidoscópio (CE) – 2016 – fic – 18 min. Dir.: Natal Portela

Em Busca da Terra Sem Males (RJ) – 2017 – doc – 15 min. Direção: Anna Azevedo

Garoto VHS (SC) – fic – 19 min. Direção: Carlos Daniel Reichel

Nimbus, o Caçador de Nuvens (MG) – 2016 – ani – 16 min. Direção: Marco Nick

O Violeiro Fantasma (GO) – 2017 – Ani – 7 min. Direção: Wesley Rodrigues

Tailor (RJ) – 2017 – doc – 10 min. Direção: Calí dos Anjos