O Grande Prêmio do Cinema Brasileiro deu início, hoje (1° de agosto), à Votação Popular. O público poderá eleger os seus filmes preferidos através do site da Academia Brasileira de Cinema (www.academiabrasileiradecinema.com.br), nas categorias “Melhor longa-metragem ficção”, “Melhor longa-metragem documentário” e “Melhor longa-metragem estrangeiro”. A votação ficará aberta até o dia da premiação – 5 de setembro –, que acontece no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Disputam os filmes: “Aquarius”, “Boi Neon”, “Elis”, “Mãe Só Há Uma” e “Nise – O Coração da Loucura” à categoria de Longa-metragem ficção; “Cícero Dias, o Compadre de Picasso”, “Cinema Novo”, “Curumim”, “Eu Sou Carlos Imperial”, “Marias”, “Menino 23 – Infâncias Perdidas no Brasil” e “Quanto Tempo o Tempo Tem”, pelo prêmio de Longa-metragem documentário; “A Chegada (Arrival)”, “A Garota Dinamarquesa (The Danish Girl)”, “Animais Noturnos (Nocturnal Animals)”, “Elle (Elle)”, “O Filho de Saul (Son of Saul)” e “Spotlight – Segredos Revelados (Spotlight)”, na categoria Longa-metragem estrangeiro.

Os finalistas serão exibidos a partir do dia 10 de agosto, com entrada gratuita, em salas de cinema de diferentes regiões do país: Rio de Janeiro (Naves do conhecimento, Niterói e Duque de Caxias), Pernambuco (Recife), Santa Catarina (Florianópolis), Minas Gerais (Belo Horizonte), Paraíba (João Pessoa e Sousa) e São Paulo (Circuito SPCine de cinema). A programação completa vai estar disponível no site da academia, a partir de 31 de agosto.