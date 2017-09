A 10° edição do Entretodos – Festival de Curtas-Metragens de Direitos Humanos, que busca dar visibilidade a produções de filmes nacionais e internacionais capazes de sensibilizar e provocar debates sobre questões sociais, raciais, cidadania e de identidade, de forma lúdica e participativa, está com as inscrições abertas, até o dia 1 de outubro, por meio do site www.entretodos.com.br.

O festival está recebendo, gratuitamente, inscrições de curtas captados em qualquer formato, incluindo vídeos e animações feitos por câmeras de celulares, digitais ou película, realizados em qualquer data, e que não tenham sido premiados ou participado em edições anteriores do evento.

Os filmes selecionados para o 10° Entretodos concorrerão a 24 mil reais em prêmios, sendo 5 obras escolhidas pelo júri oficial e uma escolhida pelo júri popular. O vencedor de cada modalidade receberá R$4 mil, podendo ser premiado por ambos os júris. O festival também premiará, com troféu e certificado, sem qualquer valor monetário, o melhor Curta da Mostra Online, eleito pelo público.

O festival acontece de 20 a 24 de novembro, nas salas do circuito Spcine. Entre os espaços, estão Centro Cultural São Paulo, Cine Olido, Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes e CEUs, além de espaços parceiros do Entretodos que serão divulgados em breve nas mídias do festival.