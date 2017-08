O FestCine Maracanaú - Festiva l de Cinema Digital e Novas Mídias, evento que coloca a Região Metropolitana de Fortaleza no mapa dos circuito dos festivais de cinema, está com inscrições abertas para as mostras competitivas de Longas e Curtas-Metragens, até o dia 15 de novembro, através do site www.festmaracanau.com.br.



Completando sete anos de atividades, o festival homenageia, nesta edição, a atuação da mulher na cinematografia, valorizando seus trabalhos em diversas áreas do audiovisual.

As produções inscritas participarão da seleção para serem exibidas em suas mostras competitivas de longas e curtas-metragens, Mostra Rodolfo Teófilo e Mostra Novas Mídias. O 7º FestCine Maracanaú acontecerá de 21 a 25 de novembro, no Cineteatro Dorian Sampaio, em Maracanaú, Ceará. Além das mostras competitivas, o festival também promoverá palestras e seminários durante o evento.

Podem ser inscritos filmes e vídeos de cidades do Estado do Ceará, Estados e municípios brasileiros e também qualquer país, produzidos a partir de 2014, finalizados no formato digital. Para a Mostra Rodolfo Teófilo, podem ser inscritos filmes e vídeos de realizadores da Região Metropolitana de Fortaleza, com duração de até 20 minutos.