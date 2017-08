São Paulo é o cenário do longa “Todas as Canções de Amor”, que marca a estreia de Joana Mariani (Marias), que foi assistente de direção do O Cheiro do Ralo e diretora assistente em À Deriva e A Estrada 47, na direção de longa-metragem de ficção, e terá distribuição da Fox. Bruno Gagliasso, Marina Ruy Barbosa, Julio Andrade e Luiza Mariani, interpretam os dois casais principais: Chico e Ana, Daniel e Clarisse, respectivamente.

No romance, Ana e Chico, recém-casados, se mudam para um apartamento em um edifício clássico no centro de São Paulo, onde Daniel e Clarisse viveram há 20 anos. Na arrumação, encontram um aparelho de som três em um com uma fita cassete com a descrição: “todas as canções de amor”. Eles montam o aparelho e colocam a fita para tocar, e a partir daí as histórias dos dois casais se entrelaçam paralelamente, em dois tempos, e um mesmo local.

Com produção musical de Maria Gadú, a trilha sonora reúne músicas que falam de amor, de Gilberto Gil, Chico Buarque, Marina Lima, Marisa Monte, Lulu Santos, Cartola, Velvet Underground, entre outros. As músicas também são personagens do filme e embalam as duas histórias, vividas em épocas diferentes, por casais em momentos opostos do relacionamento, mas com vários pontos em comum.

A fotografia deste filme conta com uma tecnologia de ponta com um painel de LED nunca usado anteriormente em produções no Brasil.