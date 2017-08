Produtora de grandes sucessos nacionais, como “Dona Flor e seus Dois Maridos”, a LC Barreto lança nos cinemas seu novo longa-metragem, “João, o Maestro”. Baseado na vida do maestro João Carlos Martins, o filme tem roteiro e direção de Mauro Lima (de “Meu Nome Não é Johnny” e “Tim Maia”) e estreia em todo o país no dia 17 de agosto.

Um dos maiores pianistas do mundo, o brasileiro João Carlos Martins foi considerado, juntamente com Glenn Gould, um dos maiores intérpretes de Bach e o único a gravar a obra completa do autor. No papel do músico, se revezam os atores Alexandre Nero, Rodrigo Pandolfo e Davi Campolongo, em fases distintas. Fernanda Nobre é Sandra, personagem que representa as primeiras mulheres de João Carlos Martins, e Alinne Moraes é Carmen, atual esposa do músico. Caco Ciocler também integra o elenco e será José Kliass, o professor de piano de João Carlos Martins.

Nascido em São Paulo, em 1940, João Carlos Martins começou a estudar piano aos oito anos de idade e iniciou a carreira profissional aos treze. Estreou no Carnegie Hall, em Nova Iorque, aos 20 anos e todas as suas apresentações tiveram ingressos esgotados. Por conta de diversos problemas de saúde, foi obrigado a deixar de lado a carreira de pianista, definitivamente, em 2002. Por não conseguir viver longe da música, em 2004 o artista passou a se dedicar aos estudos de regência.

Com coprodução da Globo Filmes, RioFilme, Canal Brasil e distribuição da Sony, “João, o Maestro” tem patrocínio da Prefeitura do Rio de Janeiro, GOL Linhas Aéreas, Drogaria Araújo, SESI, Fiesp, Achè, Basf, BB DTVM, Unilever e Petrobras.