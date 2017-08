Estão abertas as inscrições para a Mostra Cine Diversidade – Gênero e Sexualidade no Cinema, até às 23h59 do dia 20 de agosto. Os curtas-metragens devem ter no máximo 26 minutos de duração; terem sido executados com baixo ou nenhum orçamento; no Estado do Rio de Janeiro, e entre os anos de 2013 e 2017.

A programação será dividida em três eixos temáticos; Ser Trans; Reflexos do Feminino e Cine Sexualidade. As inscrições serão realizadas através do site da mostra (http://cinediversidade1.webnod e.com/inscricao ) e será necessário indicar um link para o acesso aos filmes. Os mesmos deverão estar hospedados nas plataformas on-line Vimeo ou YouTube, conforme o regulamento.

A escolha dos filmes ganhadores da mostra será através de júri popular (votação pelo público presente nas exibições) e a divulgação dos vencedores ocorrerá em sessão especial, no dia 7 de outubro. Além disso, os três filmes mais votados pelo júri popular serão contemplados com uma bolsa integral para formação em curso livre na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, local da premiação.

O evento acontece nos dias 29 e 30 de setembro, com uma programação intensa no Centro de Artes da Maré, na capital fluminense. Além da exibição de filmes selecionados e convidados, serão realizados debates e apresentações artísticas.