Estão abertas, até o dia 20 de agosto, as inscrições para quaisquer instituições ou espaços culturais de todo o Brasil ou do exterior que quiserem participar do Circuito Difusão, ou seja, exibir, por tempo indeterminado, os filmes apresentados na 11ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, realizada nos meses de maio de junho de 2017.

O objetivo é ampliar o alcance da mostra para até mil espaços culturais, e levar cultura e debate sobre Direitos Humanos para locais em que a oferta de bens culturais é escassa, assumindo um caráter descentralizador e democrático.

Podem se inscrever cineclubes, pontos de cultura, institutos federais de educação profissional, científica e tecnológica, universidades, museus, bibliotecas, sindicatos, associações de bairros, telecentros, unidades do Sistema S, além de embaixadas e consulados brasileiros que se habilitem a exibir os filmes da mostra a parcelas da sociedade que têm pouco ou nenhum acesso à cultura ou conhecimento de seus direitos.

Os filmes serão enviados gratuitamente pela produção do evento às instituições habilitadas como locais de exibição. São dez os filmes selecionados para o Circuito Difusão: Meu Nome é Jaque, de Ângela Zoé, De que Lado me Olhas, de Ana Carolina Azevedo e Helena Sassi, Depois que te Vi, de Vinícius Saramago, Do que Aprendi com minhas Mais Velhas, de Fernanda Julia e Susan Kalik, Índios no Poder, de Rodrigo Arajeju, Imagine uma Menina com Cabelos de Brasil, de Alexandre Bersot, A Hora do Lanchêêê, de Claudia Mattos, Cartão Vermelho, de Laís Bodansky, Mônica Toy/ Mônica Freestyle e Mônica Toy/ Nana Nenê, de José Marco Nicolosi.

A ficha de inscrição para as instituições interessadas está disponível no endereço http://mostracinemaedireitoshumanos.sdh.gov.br/2015. A inscrição é online e inteiramente gratuita.

O Circuito Difusão é uma realização do Ministério de Direitos Humanos, com produção nacional do Instituto Cultura em Movimento – ICEM e patrocínio da Petrobras e do Itaú.